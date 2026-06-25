La camiseta de 30 euros de 'Spider-Man' comprada en eBay con la que Zendaya deja por un día los vestidazos 

Zendaya y Tom Holland están en plena promoción de Spider-Man: Brand New Day y, como es costumbre en la actriz, lo está dando con sus looks para la ocasión. Desde hace años, Zendaya y su estilista, Law Roach, han adoptado el method dressing, es decir, incorporar el core de la película en los estilismos.

La nueva entrega de la saga Spider-Man no iba a ser menos, y la actriz ha lucido desde un maquillaje arácnido hasta un conjunto vintage de Versace en azul y rojo, emulando los colores del traje del icónico superhéroe.

Después de pasar por Madrid, Ámsterdam o Roma, Zendaya y Tom Holland están estos días en París, donde la ola de calor ha dejado temperaturas históricas. Más cómoda que nunca, la actriz dejó por un día los vestidazos a los que nos tiene acostumbrados para lucir una camiseta de algodón oversize más que se asequible.

Zendaya, posando en un evento con los fans en París Getty Images

Se trata de una camiseta vintage de Spider-Man que, tal y como ha revelado su estilista Law Roach a través de sus stories de Instagram, compró en eBay por 34,99 dólares, aproximadamente unos 30 euros.

"El estilo no tiene que costar siempre una fortuna", comentó Roach junto una captura de pantalla de la camiseta en la web de venta de segunda mano. Zendaya combinó la prenda con unos altísimos tacones de Christian Louboutin en color blanco. Este calzado se ha convertido en una de las señas de identidad de la protagonista de El drama, que los tiene en infinitos colores para combinar con todos sus looks.

Zendaya y Tom Holland, con sus fans en París Corbis via Getty Images

Spider-Man: Brand New Day llegará a las salas españolas el próximo 29 de julio, pero antes, Holland y Zendaya seguirán recorriendo el mundo para promocionar la cinta, celebrar con los fans y, por supuesto, seguir sirviendo lookazos.

La pareja enganchará la promo de Spider-Man con el estreno de La Odisea, de Christopher Nolan, donde ambos forman parte del reparto y que se estrenará el 17 de julio.