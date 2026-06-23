Pestañas de araña, la tendencia a la que se ha sumado Zendaya y que divide internet

Zendaya es una de esas estrellas que no tiene miedo de experimentar con sus looks y su maquillaje durante la promoción de sus películas. De hecho, la actriz suele tirar la casa por la ventana y preparar junto a su estilista Law Roach un vestuario temático que tenga relación con el proyecto que está presentando en ese momento.

Ese compromiso ha dejado looks icónicos como la armadura robótica de Thierry Mugler o, más recientemente, su despliegue de 'algo nuevo, algo viejo y algo prestado' para el tour de El drama. Ahora, la estrella está en plena promoción junto a Tom Holland de Spider-Man: Brand New Day, la nueva entrega de la saga, y después de pasar por Madrid y Amsterdam, la pareja ha llegado a Berlín.

En la capital alemana, Zendaya ha aprovechado para hacer un guiño arácnido con el look que ha elegido para la premiere. La actriz ha lucido unos pendientes azules con una tela de araña de la que colgaba con un gran cristal.

El look de Zendaya en Berlín WireImage/Getty Images

La cosa no terminó ahí ya que su maquillaje también incluía una sutil referencia, tal y como ha explicado su maquillador, Ernesto Casillas, a la edición estadounidense de la revista Vogue. "Queríamos combinar el color y el brillo de sus preciosos pendientes. Así que hicimos una mezcla de tonos plateados fríos para los ojos y mantuvimos el labio en un tono nude. También hicimos unas pestañas de araña", reveló el maquillador.

Casillas revela que para conseguir el efecto utilizaron extensiones de pestañas pero para replicarlo en casa no son necesarias. ¿En qué consiste este tipo de pestaña? En agrupar las pestañas mientras se aplica la máscara, evitando que queden completamente separadas, buscando conseguir un efecto baby doll para agrandar la mirada o lograr una especie de efecto mojado.

Detalle del maquillaje de Zendaya en Berlín Getty Images

Las pestañas de araña han sido una tendencia recurrente en los últimos años. De hecho, Dua Lipa recurrió a ellas durante la gala del Met de la que fue anfitriona en 2023 y se han visto en las pasarelas constantemente. Sin embargo, no son del gusto del todo el mundo ya que muchas mujeres prefieren lucir las pestañas completamente separadas, simplemente curvadas sin ningún tipo de grumo.