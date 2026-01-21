Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La marca creada por dos jóvenes españolas a los 22 años que ha conquistado a Rosalía o Charli XCX y se niega a hacer desfiles: "Creemos en las vacaciones"
La marca creada por dos jóvenes españolas a los 22 años que ha conquistado a Rosalía o Charli XCX y se niega a hacer desfiles: "Creemos en las vacaciones"

Las hermanas Claudia and Sayana Durany, fundadoras de Gimaguas, han defendido la filosofía de la firma en una entrevista con 'The Face'. 

Uxía Prieto
Rosalía, con una blusa de Gimaguas en un partido del US Open 2025 de Carlos Alcaraz el pasado septiembre

Entre las firmas de lujo y las marcas de fast fashion como Zara o Mango, en España están naciendo cada vez más proyectos independientes que quieren marcar su propio rumbo y que han conseguido triunfar por su creatividad o la artesanía de sus procesos. 

Es el caso de Gimaguas, una firma fundada por las hermanas gemelas Claudia y Sayana Durany en 2018 en Barcelona que ha conseguido triunfar a nivel internacional. De hecho, hace unos meses la web The Business of Fashion, que analiza la actividad económica de la industria de la moda, citaba la marca como una de las más interesantes del panorama en España. 

En The Face, una de las revistas de moda más emblemáticas de Reino Unido, definen a Gimaguas como una firma "por encima del resto" respecto a sus competidoras, y han charlado con las hermanas Durany en un momento de evolución para la marca. 

La publicación británica destaca como uno de los primeros éxitos de la firma el vestido Été, que lanzaron en verano de 2020, caracterizado por su escote halter y sus colores vivos. Con esta prenda consiguieron la viralidad, pero desde entonces no han dejado de probar cosas nuevas. 

"Éramos muy jóvenes cuando empezamos Gimaguas —22 años— y no teníamos miedo de nuevos proyectos o aventuras. Estudiar en Londres impactó la manera en la que pensamos y tuvimos menos miedo de probar cosas", explica Sayana en la conversación con la revista. Ella se ocupa de la parte de comunicación y dirección de arte en la firma, mientras que Claudia se centra en la parte más estratégica del negocio. 

En Gimaguas quieren hacer las cosas a su manera y eso implica combinar sus productos insignia como las sandalias de plataforma y los bolsos de tachuela, con colaboraciones como la que lanzaron con Havaianas y que fue un éxito entre las chicas de la generación Z gracias a las chanclas con llaves plateadas que popularizó Kylie Jenner. 

También cuidar al máximo sus tiendas, tanto sus establecimientos insignia en Madrid y Barcelona como las tiendas efímeras en diferentes ciudades. La firma trabaja con el modelo pop up que mantiene una tienda abierta únicamente durante unos meses. Una estrategia que han seguido en Londres, Nueva York o Ibiza, donde suelen abrir una tienda efímera para los meses de verano. 

Además, las hermanas Durany también insisten en que por, ahora, no tienen previsto presentar sus colecciones sobre la pasarela en ninguna semana de la moda. "Barcelona siempre ha sido muy importante para nosotras", ha explicado Sayana a The Face. "Decidimos no hacer desfiles para mantener nuestra libertad y nuestra forma de hacer las cosas. Creemos en tener descansos creativos de verdad y en coger vacaciones un par de veces al año", añade una de las fundadoras. Una filosofía no siempre habitual en la moda, donde algunas marcas presentan seis colecciones al año sobre la pasarela. 

De Rosalía a Kylie Jenner o Charli XCX

El buen hacer de Gimaguas ha llevado a la marca a conquistar a algunas de las mujeres más fotografiadas de la cultura o el entretenimiento. Es el caso de Rosalía, que en septiembre adelantó su era Lux con un conjunto blanco de la firma que lució para apoyar a Carlos Alcaraz en el US Open

Se trataba de un conjunto de falda larga y top de cuello alto sin mangas ligeramente satinado que la artista combinó con un cardigan negro, gafas de sol ovaladas y bailarinas plateadas. 

Rosalía, con un conjunto blanco de Gimaguas en el US Open en septiembre de 2025
  Rosalía, con un conjunto blanco de Gimaguas en el US Open en septiembre de 2025Getty Images

La firma también ha ganado adeptas a nivel internacional, como Charlie XCX, que ha lucido prendas y accesorios de la firma en varias ocasiones. Algunos ejemplos, un bikini en rosa metalizado para brillar todo el verano o el emblemático el bolso Franca. 

Este modelo combina la piel con las tachuelas y está disponible en varios tamaños, perfecto para que cada persona lo adapte a su día a día. La cantante no es la única que lo ha incorporado a su vestido ya que la modelo Emily Ratajkowski también se ha dejado ver con este accesorio. 

Los bikinis de Gimaguas también ha conquistado a Kylie Jenner, que lució en sus vacaciones en las islas Turcas y Caicos el modelo Aro, en color gris y con apliques metalizados. 

Otra adepta de la firma es la actriz Lily Rose-Depp, que a lo largo de los años ha lucido todo tipo de tops y jerséis de la marca barcelonesa. 

Uxía Prieto
