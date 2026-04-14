La nueva versión de la manicura francesa que triunfa esta primavera y es fácil de hacer en casa

Si algo ha quedado claro en el último año es que las uñas naturales son tendencia. Después de años con manicuras plagadas de nail art y uñas larguísimas, en los últimos tiempos esas tendencias han ido dejando paso a esmaltes en tonos más neutros que prácticamente se difuminan con la superficie de la uña.

Incluso ya son muchas las mujeres que prefieren prescindir del esmaltado y apostar simplemente por una manicura pulida y cuidada, incluso en las alfombras rojas donde cualquier detalle se analiza al milímetro.

En este contexto han surgido tendencias como la manicura celestial que lució Selena Gomez para su boda con Benny Blanco hace unos meses o la reinvención de la clásica manicura francesa que ha popularizado Zoë Kravitz y que se está posicionando como una de las tendencias para esta primavera.

La actriz eligió este tipo de esmaltado para asistir a los Globos de Oro el pasado enero y Betina Goldstein, la manicurista con la que contó para los premios, bautizó este diseño como cloudy french. ¿En qué consiste? Básicamente en aplicar una capa de esmalte que consiga un efecto difuminado, como si se estuviera viendo la uña a través de un delicado velo semitransparente.

En una publicación tras la gala, Goldstein explicó que había conseguido el efecto aplicando en primer lugar una capa de un esmalte en uno tono rosado muy claro y posteriormente una ligera capa de un color blanco lechoso en la punta de las uñas. Como último paso, la manicurista lo selló con un top coat con mucho brillo para conseguir ese estilo difuminado.

Por su parte, la manicurista Naomi Yasuda, recomendó en una entrevista con la edición estadounidense de Vogue invertir el orden de los pasos si se quiere emular en casa, pintando primero de blanco la punta de las uñas y después aplicando la capa semitransparente en el resto de la uña.

Para ella, la clave de esta manicura es que la línea blanca no está perfectamente delimitada como en la francesa tradicional. En el caso de la versión cloudy, "es mucho más suave y más femenina".