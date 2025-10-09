La regulación de la concentración de retinol no es el fin del mundo: la alternativa de Shiseido para mejorar su eficacia

El retinol es uno de los activos más eficaces del mercado para combatir signos del envejecimiento como las arrugas, las manchas o la flacidez, y por eso es también uno de los activos más utilizados en el mercado de la cosmética. Sin embargo, desde que se implementó la nueva normativa que regula las concentraciones permitidas, las marcas han tenido que cambiar sus formulaciones para adaptarse.

Con la nueva legislación, se limita la concentración de retinol al 0,3% en productos faciales y al 0,05% en los corporales. Si se quieren utilizar concentraciones de 0,5% o incluso de 1% será necesario utilizar productos prescritos por un dermatólogo y bajo su supervisión.

Ante esta tesitura, las firmas están trabajando para ofrecer alternativas a sus clientes y que sus productos sigan teniendo la misma eficacia. En el caso de Shiseido, la firma japonesa ha puesto en marcha su capacidad de innovación para combinar retinol con otros activos y conseguir una eficacia igual o mejor.

De esta forma, han reformulado su línea de cabecera, Vital Perfection, combinando retinol con SafflowerREDTM en varios de sus productos, mejorando los resultados. ¿Qué es SafflowerREDTM? Un activo patentado por Shiseido elaborado a partir del extracto de una planta, el cártamo japonés, de característico color rojo que la marca ya utilizaba anteriormente.

Entre sus propiedades, este activo ayuda a mejorar los fibroblastos y, por tanto, la firmeza de la piel, además de estimular la microcirculación, lo que contribuye a nutrir la piel.

Durante el Beauty Innovation Summit del grupo Shiseido que se ha celebrado estos días en Cannes, Nathalie Broussard, doctora en Farmacia y directora de comunicación científica del grupo en EMEA, explicó que esta combinación había ofrecido resultados más eficaces que solo con retinol.

Concretamente, en el contorno de ojos se demostró una efectividad tres veces mayor en las arrugas de la zona. Además, los resultados se empezaron a ver más rápido, al cabo de una semana ya había una disminución del 20% de las arrugas y el 21% de las ojeras.

"El retinol, por su estabilidad y por la regulación, es una pesadilla para los cosmetólogos, pero sigue siendo uno de los activos más efectivos para el envejecimiento", recordó Broussard durante una de las conferencias del summit, reforzando el compromiso del grupo en seguir mejorando este activo.

Además del contorno de ojos, la marca también ha reformulado otro producto de la línea, el Intensive Wrinkle Spot Treatment, para introducir esta combinación de retinol puro y SafflowerREDTM. Para probarlo todavía habrá que esperar unos meses ya que estará disponible el próximo año.