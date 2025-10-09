Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
La regulación de la concentración de retinol no es el fin del mundo: la alternativa de Shiseido para mejorar su eficacia
Las marcas se adaptan a la nueva normativa europea. 

Uxía Prieto
Una mujer haciendo su rutina de skincareGetty Images

El retinol es uno de los activos más eficaces del mercado para combatir signos del envejecimiento como las arrugas, las manchas o la flacidez, y por eso es también uno de los activos más utilizados en el mercado de la cosmética. Sin embargo, desde que se implementó la nueva normativa que regula las concentraciones permitidas, las marcas han tenido que cambiar sus formulaciones para adaptarse. 

Con la nueva legislación, se limita la concentración de retinol al 0,3% en productos faciales y al 0,05% en los corporales. Si se quieren utilizar concentraciones de 0,5% o incluso de 1% será necesario utilizar productos prescritos por un dermatólogo y bajo su supervisión. 

Ante esta tesitura, las firmas están trabajando para ofrecer alternativas a sus clientes y que sus productos sigan teniendo la misma eficacia. En el caso de Shiseido, la firma japonesa ha puesto en marcha su capacidad de innovación para combinar retinol con otros activos y conseguir una eficacia igual o mejor. 

De esta forma, han reformulado su línea de cabecera, Vital Perfection, combinando retinol con SafflowerREDTM en varios de sus productos, mejorando los resultados. ¿Qué es SafflowerREDTM? Un activo patentado por Shiseido elaborado a partir del extracto de una planta, el cártamo japonés, de característico color rojo que la marca ya utilizaba anteriormente.

Entre sus propiedades, este activo ayuda a mejorar los fibroblastos y, por tanto, la firmeza de la piel, además de estimular la microcirculación, lo que contribuye a nutrir la piel. 

Durante el Beauty Innovation Summit del grupo Shiseido que se ha celebrado estos días en Cannes, Nathalie Broussard, doctora en Farmacia y directora de comunicación científica del grupo en EMEA, explicó que esta combinación había ofrecido resultados más eficaces que solo con retinol. 

Concretamente, en el contorno de ojos se demostró una efectividad tres veces mayor en las arrugas de la zona. Además, los resultados se empezaron a ver más rápido, al cabo de una semana ya había una disminución del 20% de las arrugas y el 21% de las ojeras. 

"El retinol, por su estabilidad y por la regulación, es una pesadilla para los cosmetólogos, pero sigue siendo uno de los activos más efectivos para el envejecimiento", recordó Broussard durante una de las conferencias del summit, reforzando el compromiso del grupo en seguir mejorando este activo. 

Además del contorno de ojos, la marca también ha reformulado otro producto de la línea, el Intensive Wrinkle Spot Treatment, para introducir esta combinación de retinol puro y SafflowerREDTM. Para probarlo todavía habrá que esperar unos meses ya que estará disponible el próximo año. 

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 