Leonor customiza un vestido de 50 euros para los Premios Princesa de Asturias

Después del azul en homenaje a Oviedo y el traje de chaqueta negro tipo esmoquin de hace un año, la princesa Leonor ha pisado este año la alfombra de de los Premios Princesa de Asturias con un vestido de estilo romántico perfecto para dar la bienvenida al otoño.

La heredera, que ha llegado al Teatro Campoamor muy pendiente de la reina Sofía, ha elegido para su gran cita un diseño en color berenjena con falda de corte amplio y mangas ligeramente abullonada de H&M. Se trata de un diseño en jacquard de cuello redondo que se aleja del estilo habitual de la princesa de Asturias y que sigue disponible en la web de la firma sueca low cost.

El look de la Princesa Leonor GTRES

Leonor ha customizado ligeramente el vestido para ajustarlo a las mangas, añadiendo dos pequeños abalorios de pedrería en color negro. La prenda está actualmente rebajada y puede comprarse por 49,99 euros, mientras que su precio original es de 69,99 euros.

La reina Letizia, junto a sus hijas, Felipe VI y la reina Sofía GTRES

No es la primera vez que la princesa de Asturias recurre a la marca sueca en Oviedo ya que en 2023 eligió un vestido de estampado floral para el concierto previo a la entrega de premios. También la reina Letizia ha elegido H&M para grandes ocasiones, como la cena de gala de la visita de Estado a Suecia en 2021, cuando apostó por un vaporoso vestido azul marino confeccionado con tejidos sostenibles.

Leonor ha completado su look con unos zapatos de tacón destalonados en color negro, muy similares a los que ha llevado la reina Letizia y ha prescindido de bolso o cartera de mano. Sí ha lucido unos pendientes de amatista en forma de lágrima, a juego con el berenjena de su vestido.

Leonor, durante su discurso GTRES

En cuanto al maquillaje, la princesa de Asturias ha vuelto a utilizar un colorete satinado para sus mejillas, además de un tono de rosa para los labios muy similar al elegido para su sombra de ojos. A diferencia del año pasado, cuando sorprendió con un moño desenfadado con varios mechones sobre el rostro, Leonor ha preferido llevar su melena suelta perfectamente ondulada.