Los mejores botines para hombre que marcan tendencia este invierno

Seamos honestos. El boom de las zapatillas deportivas ha durado lo suficiente. Están bien para el verano o el gimnasio. Pero, ¿has intentado llevar tus sneakers favoritas por la calle mojada? El resultado es un look arruinado. Por suerte, este invierno, el juego cambia y el calzado protagonista indiscutible, el que da un golpe de autoridad a tu outfit, es el botín para hombre.

No hablamos del clásico calzado de trekking de hace diez años. Hablamos de una pieza de diseño que fusiona la comodidad de la zapatilla con la sofisticación de un zapato serio que te ayudará a mantener tu estilo incluso en esos días en los que hace mucho frío, llueve o simplemente quieres verte mejor.

Razones de sobra para elegir botines para hombre este invierno

Aparte de ser muy estéticos y prácticos, los botines para hombres se ha adueñado de las tendencias masculinas de este año por las siguientes razones:

Piel que habla

Aquí no hay atajos. El material es lo que les delata. Los mejores botines para hombres están fabricados con pieles robustas y con cuerpo, por ejemplo, las pieles engrasadas, nobuk de alta densidad y acabados que prometen envejecer mejor que tú. Al elegirlos piensa en tonos tierra o en ese negro mate que parece absorber toda la luz. Cuando te pruebes uno, debe darte la sensación de que es un calzado serio, no algo pasajero.

El diseño que sirve para todo

La clave para que sea un éxito es que no te haga pensar. Te pones el mismo botín para ir a la oficina que para ir a tomar algo el sábado. Eso lo tienen claro las marcas más comprometidas, por lo que es posible encontrar botines para hombres con diseños que se adaptan a diversos gustos y situaciones, convirtiéndolos en un calzado muy versátil.

Ejemplo de lo dicho son los Panama Jack, botines funcionales, de máxima calidad y con diseños estéticos y atemporales que quedan bien con casi todo lo que tienes en el armario.

La suela es tan importante como el diseño

Las mejores marcas conocen las necesidades de sus usuarios y comprenden que el botín es un calzado multifuncional que debe adaptarse a diferentes tipos de terrenos. Por eso, los dotan de suelas gruesas y con más dibujo. Así no solo son un calzado elegante, sino también seguro, ya que son antideslizantes, lo que es perfecto para el invierno.

¿Look smart o casual? Estilo que sirve para todo

Aquí es donde el botín masculino brilla con luz propia, demostrando que puedes prescindir del zapato formal en situaciones elegantes, y del calzado sport en situaciones más cotidianas. Por ejemplo, para un atuendo sofisticado pero cómodo, combina un botín de piel pulida con pantalones de lana con un bajo limpio o con vaqueros rectos, oscuros y sin rotos, con un jersey y una americana desestructurada.

Pero si lo que buscas es un look más urbano para el día a día con el que estés cómodo y bien vestido, llevar Jeans o pantalones cargo de algodón con botines para hombre de cordones, una camisa gruesa y chaqueta de borrego te harán estar listo para el frío sin renunciar al estilo.

Botines para hombre: ¿dónde buscar la calidad real?

El invierno ya está aquí y es hora de dejar las zapatillas en el armario y dar el salto a un estilo que te proteja del frío y te posicione como el hombre mejor vestido de la sala. Para ello, debes elegir una buena marca como Panama Jack, que está caracterizada por ofrecer la combinación perfecta de tradición artesanal, comodidad sin límites y esa robustez que te permite caminar con confianza.

Sus botines para hombre son el ejemplo de que un calzado puede ser funcional, resistente y, a la vez, totalmente tendencia. Es que esta es una de esas marcas que te aseguran que la piel es de verdad, que la suela aguanta lo que le eches y que el diseño está hecho para resistir el paso de las modas.

En este sentido, ten presente que no todos los botines masculinos son iguales, por eso cuando hablamos de un calzado diseñado para el invierno, que te dure y que mantenga la promesa de estilo y confort, Panama Jack siempre es la primera recomendación.