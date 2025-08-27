Los pasos que debes seguir antes de que llegue el otoño para recuperar el pelo dañado después del verano 

El verano es una de las mejores épocas del año para descansar y desconectar, pero también puede pasar factura al abandonar la rutina y especialmente por los factores externos como el sol o la salitre. El pelo es una de las partes del cuerpo que más sufren cuando llega el calor y las largas jornadas de playa, por lo que al volver a la vida cotidiana es importante darle algunos mimos para recuperarlo.

Habitualmente el otoño es el mes en el que se concentran los cuidados para la mayoría de personas ya que puede ser un momento del año en el que la caída se acentúa. Sin embargo, no hace falta esperar para reparar el cabello dañado por el verano.

En una entrevista con la revista Marie Claire, la tricóloga Deborah Maguire recordó que "el verano es un shock para el sistema, especialmente para el cuero cabelludo" que, según la profesional, "puede inflamarse y esto derivar en irritación, sensibilidad e incluso descamación".

Para intentar evitarlo, lo primero que hay que hacer según Maguire es intentar reparar el cabello con un tratamiento clarificante o similar para eliminar todo el residuo o producto acumulado sobre el cuero cabelludo, contribuyendo a equilibrarlo. Además, la tricóloga recomienda "hacer un descanso de herramientas de calor y tomar comidas llenas de nutrientes".

Una vez que el cuero cabelludo está recuperado, Maguire explica que recuperar el brillo o la textura es sencillo con los productos adecuados. La profesional recomiendan apostar por champús y acondicionadores que incluyan glicerina o emolientes como manteca de karité o aceites naturales en su composición.

La exposición solar, la salitre o el cloro de las piscinas son especialmente nocivos con los cabellos teñidos, por lo que es importante cuidarlo añadiendo algún producto a la rutina como un tónico morado para mantener el color y recuperar el brillo.