Irene Pinilla, doctora en longevidad: "Los suplementos multivitamínicos no tienen impacto en el envejecimiento"

Cada vez más personas recurren a vitaminas, colágeno o complejos nutricionales con la esperanza de frenar el envejecimiento y mejorar su salud. Sin embargo, la doctora en longevidad Irene Pinilla advierte de que no todos los productos cumplen lo que prometen y que muchos se consumen "sin sentido".

Según explica la especialista, la clave no está en tomar una gran cantidad de suplementos, sino en identificar cuáles necesita realmente cada persona en función de su edad, estilo de vida y estado de salud. "No todos los suplementos ayudan a frenar el envejecimiento", señala.

La creatina, el suplemento mejor valorado

En el ranking elaborado por Irene Pinilla, la creatina ocupa el primer puesto como el suplemento con mayor potencial para favorecer un envejecimiento saludable. Aunque tradicionalmente se ha asociado al deporte y al aumento de masa muscular, la experta destaca que sus beneficios van mucho más allá.

"Mejora músculo, cerebro y energía celular. Es clave para envejecer mejor", afirma. EN los últimos años, diversos estudios han relacionado la creatina con una mejor función cognitiva, mayor rendimiento físico y una mejor preservación muscular con la edad.

Omega 3 y vitamina D, aliados para la salud

En segunda posición aparece el omega 3, conocido por sus propiedades antiinflamatorias y sus beneficios cardiovasculares. Pinilla asegura que este suplemento "protege el corazón y el cerebro", dos de los órganos más afectados por el envejecimiento.

La vitamina D ocupa el tercer lugar. La doctora recuerda que se trata de una vitamina fundamental para el sistema inmune y la salud ósea, además de desempeñar un papel importante en la longevidad. Su déficit es especialmente frecuente en personas con poca exposición solar.

Magnesio y proteínas para mantener el cuerpo activo

El magnesio aparece en el cuarto puesto gracias a su papel en el descanso, la recuperación muscular y la regeneración celular. "Es la base de la regeneración", explica brevemente la especialista.

Justo después se sitúa la proteína en polvo, un suplemento útil especialmente en personas que no alcanzan los requerimientos diarios de proteínas mediante la alimentación. Mantener la masa muscular es uno de los factores más importantes para conservar la autonomía y la calidad de vida con el paso de los años.

Los más sobrevalorados

Uno de los mensajes más llamativos de Irene Pinilla tiene que ver con dos de los productos más populares del mercado: el colágeno y los multivitamínicos. Según explica, el colágeno ocupa el puesto número siete en el ranking.

Aunque puede aportar cierta mejoría en la piel o las articulaciones, la doctora considera que "el impacto en el envejecimiento es muy pequeño" comparado con lo que suele prometer la publicidad. Todavía más contundente es su valoración sobre los multivitamínicos, situados en el puesto número ocho. "No tienen impacto en el envejecimiento", afirma.