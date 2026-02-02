Margot Robbie y Jacob Elordi, atrapados en una "obsesión mutua" que despierta dudas entre los fans: "Sería un novio estupendo"

La química entre Margot Robbie y Jacob Elordi en la próxima entrega de Cumbres Borrascosas ha despertado todo tipo de rumores. La conexión entre ambos intérpretes y las últimas declaraciones que han salido a la luz no solo confirman que mantienen una amistad cercana, sino que han despertado una "obsesión mutua" y una relación de "codependencia". Así lo han reconocido ellos mismos.

Desde las primeras grabaciones, la película se ha presentado como una lectura intensa, sensual y contemporánea del clásico de la literatura inglesa de Emily Brontë, producida por LuckyChap, la compañía de Robbie, y con Warner Bros, como distribuidora. Pero lo que no se esperaban los fans más acérrimos de la mítica obra era una historia más allá de la ficción entre la actriz y Elordi.

Durante una entrevista con la plataforma estadounidense Fandango, el actor explicó que él y Margot estaban "obsesionados" el uno con el otro mientras filmaban la película. Elordi explicó entonces que "siempre" encontraba la manera de estar cerca de la intérprete. "Si tienes la oportunidad de compartir set con Margot Robbie, te aseguras de estar a cinco o diez metros de ella en todo momento", reconoció.

Algo que coincide, precisamente, con unas declaraciones recientes de Robbie. Ella aseguró haberse vuelto "codependiente" de él. "Necesitaba saber dónde estaba, buscarlo con la mirada y tenerlo cerca para sentirme cómoda en escena". Cuando no era así, confesó que se sentía "nerviosa y desorientada, una sensación que ella misma ha comparado con la de "una niña pequeña con su manta".

Aunque también reconoce que es algo que le suele pasar: "Soy muy codependiente con la gente con la que trabajo y los quiero muchísimo. Siempre soy esa persona que se siente triste cuando un trabajo termina porque no quiere que acabe nunca. Creo que también desarrollé eso rápidamente con Jacob". Robbie, de 35 años, está casada con el productor Tom Ackerley y tienen un hijo de un año.

Un mar de rosas por San Valentín

En una entrevista conjunta para la revista Vogue en su versión australiana, Robbie quiso compartir una anécdota que le marcó durante el rodaje de la película. El San Valentín pasado, en mitad de las grabaciones, Elordi decidió llenar su habitación de rosas como parte de la caracterización de su personaje, Heathcliff.

Este detalle le hizo pensar que su compañero "sería muy buen novio". "Hay mucha consideración en esto. Pensaste en muchas cosas", le agradeció la actriz a Elordi.

Por su parte, Elordi explicó que ni siquiera tenía previsto trabajar ese día. Su sorpresa le implicó organizarse para acudir al set en su jornada libre y averiguar con antelación cuándo estaría Robbie disponible. En la entrevista, el actor bromeó con el hecho de que ella no le devolviera el gesto en San Valentín, aunque reconoció sentirse satisfecho con la magnitud de la sorpresa.

No obstante, y tal como recoge el diario El Independiente, al finalizar el rodaje de la película, ha sido la propia Robbie la que ha dedicado un detalle para el recuerdo a Elordi. Encargó dos anillos, hechos a mano, como recuerdo del tiempo que pasaron interpretando a Catherine y Heathcliff. Las piezas, tal y como reza la publicación, estaban cargadas de simbolismo gótico, incluyen una cita de Emily Brontë [la escritora de la mítica novela] y las iniciales de los personajes, además de las fechas que conectan la publicación de la novela con el estreno de la película.

"Me dejó las piernas temblando"

Entre estos detalles íntimos que han sembrado dudas entre los seguidores de los intérpretes, hay uno que ha llamado especialmente la atención. Robbie ha acaparado titulares en los medios de comunicación por contar como se sintió en una de las escenas de la película: "Me dejo las piernas temblando".

"Casi me tiemblan las piernas. Eran las pequeñas cosas que nos encantan como mujeres de treinta y tantos, y esta película es principalmente para nuestro público", aseguró la artista. Ella se refería de este modo a cómo la interpretación y los gestos de Elordi provocaron "reacciones físicas totalmente inesperadas". Además, apunta a un momento concreto: cuando el actor la levanta con un solo brazo mientras protege su rostro de la lluvia con el otro.