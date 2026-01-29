Margot Robbie recupera el histórico collar Taj Mahal de Elizabeth Taylor: la leyenda de la joya con la que Richard Burton quiso sellar su amor por la actriz 

El estreno de Cumbres borrascosas el próximo Día de San Valentín es uno de los más esperados del año, tanto por los que ansiosos cuentan los días la película como por los detractores que ya se ha ganado la adaptación de Emerald Fennell de este clásico de la literatura.

Sus protagonistas, Jacob Elordi y Margot Robbie, llevan acaparando titulares desde que se publicaron los primeros teasers e imágenes de la cinta, que según la actriz australiana es más "una interpretación" que una adaptación del libro.

Robbie arrancó hace unos días la intensa promoción de la película, dejando claro que su vestuario irá íntimamente ligado al espíritu de la cinta. La actriz fue la gran protagonista este miércoles del primer estreno de Cumbres borrascosas en Los Ángeles, donde la estrella lució un espectacular collar en forma de corazón.

Imagen del collar Taj Mahal durante la subasta en 2011 Paul Zimmerman/Getty Images

No se trata de una joya cualquiera, sino que es el legendario Taj Mahal que perteneció a Elizabeth Taylor. El collar fue un regalo de su marido Richard Burton por su 40º cumpleaños en 1972 y en 2011 se subastó por 8,8 millones de dólares como parte de la espectacular colección de joyas de la actriz.

Elizabeth Taylor, en su cumpleaños en 1972 luciendo el diamante Taj Mahal Penske Media via Getty Images

La pieza central de la joya es el corazón montado en jade y rodeado de oro y rubíes que incluye una inscripción con la frase "El amor es eterno". Las palabras no son casualidad ya que, de la misma forma que Burton se lo regaló a Taylor, el emperador Shah Jah obsequió con la joya a su mujer Nur Jahan, cuyo nombre también aparece inscrito.

El collar pasó a manos del hijo del emperador, Shah Jahan, que se lo regaló a su mujer, Mumtaz Mahal, que inspiró la construcción del Taj Mahal después de su muerte. De ahí viene el nombre de la joya, que fue adquirida por Cartier. Fue la firma francesa la que añadió la cadena de oro y rubíes, y su presidente Michael Thomas, el que ofreció la joya a Burton en 1972. El actor también reveló que le habría gustado comprar el monumento a su mujer, pero ironizó con que era difícil de transportar.

Una pieza icónica que Robbie ha rescatado ahora para promocionar otra historia de amor trágica, la de Cathy y Heathcliff.

Vestido de Alta Costura

A pesar de que el collar acaparó gran parte de las miradas, Robbie también lo dio todo con un vestido de Schiaparelli diseñado para ella a partir de uno de los modelos presentados esta semana de Alta Costura en París.

Se trata de un diseño formado por un corpiño de encaje chantilly bordado y falda con varios volantes en terciopelo y satén en tonos rojos y negros.

Margot Robbie, con su vestidazo de Schiaparelli en el estreno de 'Cumbres borrascosas' Araya Doheny/Getty Images

Según Daniel Rosberry, director creativo de la firma, el vestido busca "conectar el romance, pasión y drama" que se vienen a la cabeza a cualquiera al pensar en Cumbres borrascosas.