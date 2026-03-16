Trump lanza una advertencia a la OTAN por el estrecho de Ormuz: "Su futuro será muy malo si no ayudan"

Donald Trump, sonriente ante la prensa a la salida de la Casa Blanca

La guerra con Irán sigue tensando la política internacional y ahora Donald Trump ha puesto el foco en sus aliados. El presidente de Estados Unidos ha advertido este domingo de que la OTAN podría enfrentarse a "un futuro muy malo" si los países aliados no colaboran para mantener abierto el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán como represalia a los ataques estadounidenses.

En una entrevista concedida al Financial Times, Trump lanzó un mensaje directo a los socios de Washington.

"Es apropiado que las personas que son beneficiarias del estrecho ayuden a asegurarse de que no sucede nada malo allí", afirmó el mandatario, señalando especialmente a Europa y China, grandes dependientes del petróleo que transita por la zona.

La advertencia fue aún más explícita.

"Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN", añadió.

Presión para enviar buques de guerra

Las declaraciones llegan después de que Trump pidiera públicamente a varios países que envíen barcos de guerra al estrecho de Ormuz para garantizar la seguridad de la navegación.

El mandatario hizo esa petición tras el anuncio del nuevo líder supremo iraní, Mojatba Jameneí, de mantener cerrado el estratégico paso marítimo.

En un mensaje publicado en su red social, Truth Social, Trump enumeró incluso a los países a los que espera ver implicados.

"Esperemos que China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros que se ven afectados por esta restricción artificial envíen buques a la zona", escribió.

El objetivo, según explicó, sería garantizar que el estrecho deje de representar una amenaza para el comercio energético global.

El punto más sensible del petróleo mundial

El estrecho de Ormuz es uno de los lugares más estratégicos del planeta en términos energéticos.

Cada día circula por ese paso cerca del 20% del petróleo que se consume en todo el mundo, lo que convierte cualquier bloqueo en un problema inmediato para la economía global.

Desde el inicio de la escalada militar entre Estados Unidos, Israel e Irán, el paso se ha convertido en uno de los principales focos de tensión internacional.

Trump recuerda Ucrania a los aliados

La respuesta de los socios de Washington a la petición estadounidense ha sido, por ahora, más fría de lo esperado, algo que Trump no ha dudado en señalar.

Durante la entrevista recordó el apoyo estadounidense a Europa en otros conflictos, especialmente en la guerra de Ucrania.

"No tuvimos que ayudarlos con Ucrania. Ucrania está a miles de kilómetros de nosotros… Pero les ayudamos", dijo.

El presidente planteó ahora una especie de prueba de reciprocidad.

"Ahora veremos si nos ayudan. Porque hace tiempo que he dicho que estaremos ahí para ellos, pero ellos no estarán ahí para nosotros. Y no estoy seguro de que estén allí", afirmó.

China, clave en el pulso del petróleo

Trump también ha apelado directamente a China para desbloquear la situación en el estrecho de Ormuz.

El presidente estadounidense recordó que Pekín depende en gran medida del petróleo que atraviesa esa ruta marítima, lo que a su juicio debería empujar al gigante asiático a implicarse.

"Creo que China también debería ayudar porque obtiene el 90% de su petróleo del estrecho", aseguró.

El mandatario incluso insinuó que su viaje previsto a China a finales de este mes podría retrasarse, dependiendo de cómo evolucione la situación en el Golfo.

La crisis en Ormuz se ha convertido así en uno de los nuevos frentes diplomáticos de la guerra con Irán, en el que Washington intenta implicar a aliados y potencias globales para evitar que el conflicto golpee aún más a los mercados energéticos.