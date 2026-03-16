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Con solo dos palabras Anna Wintour protagoniza uno de los momentazos de los Oscar con Anne Hathaway
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Con solo dos palabras Anna Wintour protagoniza uno de los momentazos de los Oscar con Anne Hathaway 

Muchos se han acordado de un recordado momento del cine.

Marina Prats
Marina Prats
Anne Wintour y Anne Hathaway en la gala de los Oscar 2026.
Anne Wintour y Anne Hathaway en la gala de los Oscar 2026.Rich Polk

Ya solo con su potente aparición en la gala de los Oscar 2026, acapararon todas las miradas. La mítica editora de Vogue Anna Wintour y la actriz Anne Hathaway aparecieron en el Dolby Theatre para entregar los premios a Mejor vestuario y Mejor maquillaje y peluquería. 

Con solo pisar las tablas del teatro, los espectadores no pudieron evitar visualizar a las protagonistas de El diablo viste de Prada, donde Hathaway encarnaba a Andy, quien buscaba convertirse en la asistente de Miranda Priestley (Meryl Streep), una editora de moda visiblemente inspirada en Wintour.

La editora de moda ha querido hacer un guiño claro a la película después en la lectura de nominados, llamando a Hathaway "Emily", el personaje de Emily Blunt, la antigua asistente de Priestley y con la que Streep la confundía en la ficción por puro despotismo y desinterés.

"¿Te parece leer los nominados?", le dijo Hathaway a Wintour, que respondió con desinterés "gracias, Emily".

El guiño a la película llega en un momento en el que quedan apenas dos meses para que se estrene la segunda parte, El diablo viste de Prada 2, donde volverán a unirse Meryl Streep y Anne Hathaway.

Según lo que se ha podido saber hasta ahora, en esta secuela Miranda Priestly está al final de su carrera ya que su revista ha perdido prestigio y para recuperarla contará con su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), "que ahora se ha convertido en una alta ejecutiva que le puede echar una mano económica si sus firmas meten publicidad en la publicación de moda", lo que supondrá una negociación entre ambas.

No obstante, posteriormente se confirmó que la cinta contará también con la participación de Hathaway y con Stanley Tucci, quien encarnaba a Nigel, director de la revista de moda Runaway en la ficción.

Las palabras de Wintour en la gala han generado multitud de comentarios en redes sociales, donde los fans de El diablo viste de Prada no han dudado en comentar el guiño a la saga.

Marina Prats
Marina Prats
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España y mi misión es acercarte la última hora del mundo de la cultura, la música y el entretenimiento.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo principalmente de música, cultura, cine, series y entretenimiento porque, aunque sirva para desconectar, bailar o echar un rato entre palomitas, la cultura esconde mucho más. Evitando el elitismo, trato de tender la mano a las nuevas tendencias de la industria musical o del audiovisual a través de entrevistas con artistas emergentes —que pronto dejarán de serlo— y compaginarlo con el análisis de lo más mainstream como Taylor Swift o Bad Bunny.


En estos ocho años he cubierto los Goya, los Oscar, el Benidorm Fest o Eurovisión. Sí, soy la responsable de los memes que han inundado la cuenta de X de El HuffPost en Eurovisión. Siempre buscando un contenido cercano, sin perder el rigor, contando más allá de lo que se pueda ver en la pantalla.
Aunque no siempre haya relación con la industria cultural, también he cubierto temas relacionados con el Feminismo y el colectivo LGTBIQ+.

 

He podido contar en primera persona con supervivientes del “Stonewall español” que es el Pasaje Begoña, denunciar la situación que viven los menores trans o hablar sobre qué significa la manosfera antes de que llegara a Netflix ‘Adolescencia’.

 

Mi trayectoria

Nací en Málaga, donde estudié Periodismo por vocación en la Universidad de Málaga, entre playlists de Spotify, discos y conciertos. Antes de incorporarme a El HuffPost en 2017, colaboré diversas revistas culturales y de entretenimiento. En 2016 trabajé en el departamento de comunicación de UPHO Festival, un festival de fotografía contemporánea urbana parte del proyecto europeo Urban Layers. Y, aunque sigo echando de menos Andalucía, me trasladé a Madrid para estudiar el Máster en Periodismo Cultural en la Universidad CEU San Pablo. En 2018, compaginé mi trabajo en El HuffPost con la coordinación de proyecto de la Bienal de Arte Contemporáneo de Fundación ONCE celebrada en CentroCentro. Desde 2017 trabajo en El HuffPost España, donde he logrado una nominación a los premios GLAAD y ser finalista de los Premios Papageno en 2022.

 

 

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