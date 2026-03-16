Con solo dos palabras Anna Wintour protagoniza uno de los momentazos de los Oscar con Anne Hathaway 

Ya solo con su potente aparición en la gala de los Oscar 2026, acapararon todas las miradas. La mítica editora de Vogue Anna Wintour y la actriz Anne Hathaway aparecieron en el Dolby Theatre para entregar los premios a Mejor vestuario y Mejor maquillaje y peluquería.

Con solo pisar las tablas del teatro, los espectadores no pudieron evitar visualizar a las protagonistas de El diablo viste de Prada, donde Hathaway encarnaba a Andy, quien buscaba convertirse en la asistente de Miranda Priestley (Meryl Streep), una editora de moda visiblemente inspirada en Wintour.

La editora de moda ha querido hacer un guiño claro a la película después en la lectura de nominados, llamando a Hathaway "Emily", el personaje de Emily Blunt, la antigua asistente de Priestley y con la que Streep la confundía en la ficción por puro despotismo y desinterés.

"¿Te parece leer los nominados?", le dijo Hathaway a Wintour, que respondió con desinterés "gracias, Emily".

El guiño a la película llega en un momento en el que quedan apenas dos meses para que se estrene la segunda parte, El diablo viste de Prada 2, donde volverán a unirse Meryl Streep y Anne Hathaway.

Según lo que se ha podido saber hasta ahora, en esta secuela Miranda Priestly está al final de su carrera ya que su revista ha perdido prestigio y para recuperarla contará con su exasistente Emily Charlton (Emily Blunt), "que ahora se ha convertido en una alta ejecutiva que le puede echar una mano económica si sus firmas meten publicidad en la publicación de moda", lo que supondrá una negociación entre ambas.

No obstante, posteriormente se confirmó que la cinta contará también con la participación de Hathaway y con Stanley Tucci, quien encarnaba a Nigel, director de la revista de moda Runaway en la ficción.

Las palabras de Wintour en la gala han generado multitud de comentarios en redes sociales, donde los fans de El diablo viste de Prada no han dudado en comentar el guiño a la saga.