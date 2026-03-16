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Los Oscar 2026 ponen en su sitio a Timothée Chalamet: de la pullita de Conan O'Brien a la de Misty Copeland
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Los Oscar 2026 ponen en su sitio a Timothée Chalamet: de la pullita de Conan O'Brien a la de Misty Copeland 

El actor tuvo que enfrentarse en la gala a sus polémicas declaraciones sobre la ópera y el ballet.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Timothée Chalamet en la alfombra roja de los premios Oscar 2026
Timothée Chalamet en la alfombra roja de los premios Oscar 2026Jeff Kravitz

Conan O'Brien ha repetido por segunda vez como presentador de los Oscar 2026 tras el éxito del año anterior. En la 97º edición de los galardones gustó, así que la Academia de Hollywood quiso contar con él un año más.

¿Volverá el año que viene? Él ha dicho en su monólogo de apertura que en la 99º edición ya no estará él, sino "un robot con un esmoquin". Esperemos que no...

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Oscar 2026
  Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Oscar 2026The Academy via Getty Images

Y después ha seguido comentado con sorna que "el año pasado había incendios en los Angeles, pero este año todo funciona estupendamente". Fue entonces cuando soltó la pullita a Timothée Chalamet, nominado al Oscar por Marty Supreme.

"Hay muchas preocupaciones por atentados tanto de la ópera como del ballet". La cámara enfocó a Chalamet, que sonrió, al igual que lo hizo su pareja, Kylie Jenner, que estaba sentada a su lado.

Pero Conan O'Brien tenía más para él: "Qué raro que se dejara el jazz de lado, que no lo mencionara". Y más sonrisas del actor. ¿Se arrepentirá de haber dicho que a nadie le importan ya el ballet y la ópera?

Misty Copeland demuestra su talento ante Chalamet

Un rato después, cuando Miles Caton y Raphael Saadiq interpretaron I lied to you, canción de Los Pecadores, hubo una gran actuación que incluyó baile, mucho baile. Y ahí estuvo Misty Copeland, que si meses atrás había promocionado Marty Supreme, no dudó en señalar ante la polémica que Chalamet "no sería actor ni tendría las oportunidades que tiene como estrella si no fuera por el ballet".

Misty Copeland, una reputada bailarina, salió a hacer lo que sale mejor: bailar. Una pullita muy elegante para Timothée Chalamet.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
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Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

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