Los Oscar 2026 ponen en su sitio a Timothée Chalamet: de la pullita de Conan O'Brien a la de Misty Copeland 

Conan O'Brien ha repetido por segunda vez como presentador de los Oscar 2026 tras el éxito del año anterior. En la 97º edición de los galardones gustó, así que la Academia de Hollywood quiso contar con él un año más.

¿Volverá el año que viene? Él ha dicho en su monólogo de apertura que en la 99º edición ya no estará él, sino "un robot con un esmoquin". Esperemos que no...

Timothée Chalamet y Kylie Jenner en los Oscar 2026 The Academy via Getty Images

Y después ha seguido comentado con sorna que "el año pasado había incendios en los Angeles, pero este año todo funciona estupendamente". Fue entonces cuando soltó la pullita a Timothée Chalamet, nominado al Oscar por Marty Supreme.

"Hay muchas preocupaciones por atentados tanto de la ópera como del ballet". La cámara enfocó a Chalamet, que sonrió, al igual que lo hizo su pareja, Kylie Jenner, que estaba sentada a su lado.

Pero Conan O'Brien tenía más para él: "Qué raro que se dejara el jazz de lado, que no lo mencionara". Y más sonrisas del actor. ¿Se arrepentirá de haber dicho que a nadie le importan ya el ballet y la ópera?

Misty Copeland demuestra su talento ante Chalamet

Un rato después, cuando Miles Caton y Raphael Saadiq interpretaron I lied to you, canción de Los Pecadores, hubo una gran actuación que incluyó baile, mucho baile. Y ahí estuvo Misty Copeland, que si meses atrás había promocionado Marty Supreme, no dudó en señalar ante la polémica que Chalamet "no sería actor ni tendría las oportunidades que tiene como estrella si no fuera por el ballet".

Misty Copeland, una reputada bailarina, salió a hacer lo que sale mejor: bailar. Una pullita muy elegante para Timothée Chalamet.