Ni Bardem, ni Óliver Laxe, ni Yolanda Díaz: los dos famosos españoles que sorprendieron en los Oscar 2026

Hace ya mucho tiempo que no es extraño que haya representación española en la gala de los Oscar. Sobre la alfombra roja han desfilado en incontables ocasiones Penélope Cruz, Antonio Banderas y tantos otros.

Sin embargo, hay algunas caras conocidas españoles que acuden al Dolby Theatre de Los Angeles que sorprenden. Y no se trata de Sonia Monroy, ni tampoco es gente que se cuele como hizo ella, o que directamente se invente su presencia.

El actor español se ha desmarcado del traje tradicional con este pantalón acampañado y una camisa de rayas. WireImage/ Getty Images

Ellos fueron Manu Ríos y Arón Piper, dos jóvenes actores que se volvieron internacionalmente conocidos tras su paso por la serie Élite, y que fueron invitados a la 98º edición de los Oscar, realizando así su paseíllo y posado en la alfombra roja. ¿Ha sorprendido que estén allí? Completamente.

En la gala de 2026 hubo varios españoles con más protagonismo. Por supuesto ahí estuvo Óliver Laxe, director de Sirat, nominada a Mejor película internacional, o Amanda Villavieja, Laia Casanova y Yasmina Praderas, candidatas a Mejor Sonido por este mismo largometraje.

El actor español ha pisado la alfombra de los Oscar con un esmoquin bicolor. WireImage/ Getty Images

Laxe, intenso como suele ser él, confesó a Movistar+ en la alfombra roja que ya tiene planes para su próxima película: "Tengo mucho peligro, Sirat era terapia de choque, la siguiente va a ser más terapia que choque. La siguiente va a ser una ceremonia, un viaje, que eso es lo que tiene que ser el cine".

Yolanda Díaz fue a los Oscar, pero no la vimos

También agradeció el apoyo de Yolanda Díaz y de José López Campos, conselleiro de Cultura la Xunta de Galicia al haberle acompañado a Los Angeles para mostrarle su apoyo. Eso sí, nos quedamos sin ver a la vicepresidenta del Gobierno en los Oscar.

Javier Bardem con su cartel de 'No a la guerra' y de apoyo a Palestina en los Oscar 2026 Gilbert Flores

Sí vimos y escuchamos a un Javier Bardem muy reivindicativo, con el cartel del ‘No a la guerra’, un pin de apoyo a Palestina y críticas a Trump y Netanhayu. El actor acudió a los Oscar 2026 para entregar un premio y aprovechó el momento para una necesaria reivindicación en estos tiempos oscuros que vivimos.