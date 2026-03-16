Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Ni Bardem, ni Óliver Laxe, ni Yolanda Díaz: los dos famosos españoles que sorprendieron en los Oscar 2026
Influencers y Celebrities
Influencers y Celebrities

Ni Bardem, ni Óliver Laxe, ni Yolanda Díaz: los dos famosos españoles que sorprendieron en los Oscar 2026

Estos dos jóvenes actores españoles llamaron la atención al aparecer en la alfombra roja de los galardones de la Academia de Hollywood.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
Javier Bardem y Oliver Laxe en la alfombra roja de los premios Oscar 2026
Javier Bardem y Oliver Laxe en la alfombra roja de los premios Oscar 2026Getty Images

Hace ya mucho tiempo que no es extraño que haya representación española en la gala de los Oscar. Sobre la alfombra roja han desfilado en incontables ocasiones Penélope Cruz, Antonio Banderas y tantos otros.

Sin embargo, hay algunas caras conocidas españoles que acuden al Dolby Theatre de Los Angeles que sorprenden. Y no se trata de Sonia Monroy, ni tampoco es gente que se cuele como hizo ella, o que directamente se invente su presencia.

Manu Ríos
  El actor español se ha desmarcado del traje tradicional con este pantalón acampañado y una camisa de rayas.WireImage/ Getty Images

Ellos fueron Manu Ríos y Arón Piper, dos jóvenes actores que se volvieron internacionalmente conocidos tras su paso por la serie Élite, y que fueron invitados a la 98º edición de los Oscar, realizando así su paseíllo y posado en la alfombra roja. ¿Ha sorprendido que estén allí? Completamente.

En la gala de 2026 hubo varios españoles con más protagonismo. Por supuesto ahí estuvo Óliver Laxe, director de Sirat, nominada a Mejor película internacional, o Amanda Villavieja, Laia Casanova y Yasmina Praderas, candidatas a Mejor Sonido por este mismo largometraje.

Arón Piper
  El actor español ha pisado la alfombra de los Oscar con un esmoquin bicolor.WireImage/ Getty Images

Laxe, intenso como suele ser él, confesó a Movistar+ en la alfombra roja que ya tiene planes para su próxima película: "Tengo mucho peligro, Sirat era terapia de choque, la siguiente va a ser más terapia que choque. La siguiente va a ser una ceremonia, un viaje, que eso es lo que tiene que ser el cine".

Yolanda Díaz fue a los Oscar, pero no la vimos

También agradeció el apoyo de Yolanda Díaz y de José López Campos, conselleiro de Cultura la Xunta de Galicia al haberle acompañado a Los Angeles para mostrarle su apoyo. Eso sí, nos quedamos sin ver a la vicepresidenta del Gobierno en los Oscar.

Javier Bardem con su cartel de 'No a la guerra' y de apoyo a Palestina en los Oscar 2026
  Javier Bardem con su cartel de 'No a la guerra' y de apoyo a Palestina en los Oscar 2026Gilbert Flores

vimos y escuchamos a un Javier Bardem muy reivindicativo, con el cartel del ‘No a la guerra’, un pin de apoyo a Palestina y críticas a Trump y Netanhayu. El actor acudió a los Oscar 2026 para entregar un premio y aprovechó el momento para una necesaria reivindicación en estos tiempos oscuros que vivimos.

Guillermo Álvarez Corrales
Guillermo Álvarez Corrales
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de LIFE en El HuffPost España, esa sección siempre necesaria en la que mostramos otro lado de la vida más amable y los temas que quizás no lo son tanto, pero que deben estar en la agenda.

 

Sobre qué temas escribo

Me encargo de contarte todo sobre los royals, un mundo apasionante en el que hay mucho que explicar, descubrir y analizar. También sobre celebrities, viajes, gastronomía y temas de sociedad. No puedo olvidar mi pasión por la cultura en general y por los libros en particular. Por eso realizo de forma habitual entrevistas a autores, algunos de ellos muy conocidos y mediáticos y otros que no lo son tanto pero que también tienen mucho que contar y que ofrecer. Por supuesto no olvido las redes sociales. Siempre estoy pendiente sobre todo de los stories de Instagram para acercar el contenido del Huff. Y de vez en cuando me pongo delante de la cámara para hablar sobre qué está pasando en el mundo royal, porque ahí siempre ocurre algo que merece la pena contar.

 

Mi trayectoria

Nací en León, me crie en Oviedo y me trasladé a Madrid para estudiar periodismo. Desde niño tuve claro que lo mío era contar historias, que mi vocación y mi pasión era y es el periodismo. Formé parte del periódico de mi colegio, y a los 12 años escribí un pequeño libro que nunca ha visto la luz, así como otras historias detectivescas y cómicas, y tuve claro que nada me gustaba más que formar parte algún día de una redacción, así que cursé periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid. En segundo de carrera debuté en el mundo profesional con unas prácticas en las que aprendí cómo funcionan los medios locales y una radio. Continué en ABC.es, Cuatro y CNN+, Europa Press y después llegó NOXVO, donde me contrataron para llevar desde su nacimiento un medio digital lifestyle llamado Bekia.

 

Durante mis 14 años en Bekia, me encargué de coordinar la web, escribir sobre realeza, hacer entrevistas a personas relevantes tanto nacionales como internacionales, algunas de ellas realizadas en Cuba, París, Berlín o Venecia, redactar temas de viajes y gastronomía y ponerme delante de la cámara no solo para las citadas entrevistas, sino para grabar vídeos sobre realeza en el programa Royals, con el que cosechamos un gran éxito en Youtube. Esa etapa finalizó en agosto de 2025, cuando me incorporé con muchas ganas e ilusión a la sección de LIFE del Huff Post, donde no solo he podido seguir realizando labores similares, sino que me ha permitido conocer otros ámbitos y crecer profesionalmente. Por cierto, coescribí una obra de teatro y no pierdo la esperanza de ponerme de una vez con la novela a la que tantas vueltas sigo dando.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición
Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos