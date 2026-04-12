Muchos clientes coinciden: la iluminación en los probadores de las tiendas son un desastre y "un reflejo de lo que es el fast fashion"

Comprar ropa nueva en las tiendas físicas debería ser una experiencia agradable. Sin embargo, para muchos consumidores, el momento de entrar al probador se ha convertido en una de las partes más incómodas e incluso frustrantes del proceso. Luces agresivas desde el techo, espejos poco favorecedores, calor sofocante, suciedad y espacios reducidos hacen que prendas que parecían perfectas en la percha pierdan todo su atractivo en cuestión de segundos.

Cada vez más clientes critican la iluminación de los probadores y la consideran un problema generalizado, especialmente en tiendas de moda rápida. Algunos incluso sostienen que estos espacios son "un reflejo de lo que es el fast fashion": experiencias descuidadas, centradas en el volumen y no en el cliente.

Durante años, usuarios han compartido en redes sociales su incomodidad con los probadores. En foros y publicaciones se repiten preguntas como por qué los espejos se ven "tan poco favorecedores" o por qué la iluminación es "tan fuerte". Incluso un estudio académico publicado en 2020 concluyó que la luz de algunos probadores hacía que los clientes se sintieran incómodos.

Lo que falla en la iluminación de los probadores

El diseñador de iluminación Luke Locke-Wheaton señala que los probadores son una de las zonas más importantes de una tienda, junto con los escaparates. Sin embargo, a menudo se diseñan sin atención al detalle.

Según explica, hay tres factores clave: la temperatura del color, la reproducción cromática y la ubicación de la luz. La temperatura del color determina si la iluminación es cálida o fría. Tonos fríos —alrededor de 6000 K— pueden resultar duros y poco favorecedores, mientras que luces más cálidas —en torno a 3000 K— generan un ambiente más agradable.

La reproducción cromática también es fundamental. Algunas luces alteran los colores reales de la ropa, haciendo que una prenda se vea distinta dentro y fuera del probador. A esto se suma la ubicación: un foco directo desde arriba genera sombras bajo los ojos y la nariz, mientras que la luz desde abajo también resulta poco favorecedora. Lo ideal, señala, es una iluminación difusa a la altura de los ojos.

Un reflejo del modelo fast fashion

Para algunas personas, el problema tiene que ver con la filosofía de muchas marcas ya que los malos probadores son simplemente un reflejo de las tiendas de moda rápida y de todo su modelo de negocio.

Sin embargo, los expertos señalan que mejorar la iluminación no necesariamente implica un gran coste. Según Locke-Wheaton, se puede lograr un resultado mucho mejor con decisiones de diseño inteligentes, incluso con presupuestos ajustados. El problema es que los probadores suelen tratarse como un elemento secundario, sin planificación específica.

Otros factores clave de los probadores

La iluminación no es el único factor que influye en la experiencia. La temperatura también juega un papel importante. Muchas tiendas son criticadas por ser sofocantes, lo que provoca incomodidad al probarse prendas, especialmente las más gruesas.

Otros elementos valorados por los clientes son disponer de una silla, perchas de calidad, espejos realistas y puertas adecuadas. Las cortinas que no cierran bien, los espacios pequeños y la falta de superficies donde dejar la ropa contribuyen a una experiencia estresante.

Estas mejoras no son solo una cuestión estética. Diversos estudios apuntan a que hasta el 60% de las decisiones de compra se toman dentro del probador. Por eso, un espacio incómodo puede hacer que el cliente abandone la prenda o incluso la tienda, mientras que una experiencia cuidada puede marcar la diferencia entre comprar o no.