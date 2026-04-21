Ni esmoquin ni traje con corbata: Lamine Yamal se desmarca en los Premios Laureus

Madrid acogió en la noche del lunes a los mejores deportistas del mundo en la ceremonia de entrega de los Premios Laureus, conocidos como los Oscar del deporte, en una gala presentada por el tenista Novak Djokovic y la esquiadora Eileen Gu. No faltó a la cita el futbolista Lamine Yamal, que se llevó a casa el reconocimiento como Mejor Deportista Joven del Año.

La mayoría de invitados, como Carlos Alcaraz que se llevó el premio al Deportista Masculino del Año, apostaron por el esmoquin o el traje con corbata, mientras que las mujeres lucieron sus mejores galas con vestidos largos.

No fue el caso de Yamal, que decidió desmarcarse y apostar por un estilismo poco habitual en este tipo de alfombras rojas. El futbolista del FC Barcelona eligió un conjunto vaquero en un azul claro con un tono grisáceo formado por una cazadora de Prada y pantalón de pata ancha a juego.

El conjunto de Lamine Yamal para los Laureus Getty Images

Yamal completó el conjunto con un cinturón negro de Balenciaga y zapatos negros de cordón con suela ancha estilo track.

El look va en consonancia con el estilo del futbolista y de la mayoría de jóvenes de su generación, que apuestan por ropa oversize y pantalones lo más alejados posible de los pitillo que triunfaban hace una década.

El futbolista, posando con su premio GETTY IMAGES

No es la primera vez que Lamine Yamal llama la atención por su estilo, ya que los looks del futbolista suelen analizarse en detalle por sus extravagantes elecciones. Sin ir más lejos, el deportista de 18 años estrenó hace unos días unas gafas de vista de la marca escandinava VAIN con cristales de Swarovski salpicados en las patillas.

Todavía más comentado fue el collar de oro y diamantes con sus iniciales valorado en alrededor de 400.000 euros que estrenó el verano pasado a pocos días de cumplir la mayoría de edad. Yamal fue muy criticado por esta joya, que supuestamente fue un regalo precisamente por su cumpleaños.