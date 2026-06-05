Las raíces del papa León XIV: el papel de España en su historia de hidalgos, esclavos y amantes

Un operario coloca una valla con motivo de la próxima visita del Papa León XIV a España, el 28 de mayo de 2026, en el centro de Madrid.

"Los migrantes y refugiados encarnan con valentía la creencia de que la alegría es posible", defiende León XIV. Sabe de lo que habla. Lo lleva en la sangre. Dicen los expertos en genealogía que pocas veces se han topado con un árbol tan diverso como el del papa norteamericano, que tiene algo de italiano y de francés, algo de afroamericano y algo de caribeño, algo de caballero y algo de esclavo. Todo en uno, hasta cuajar en un pontífice con una buena esquina de mapamundi por ADN.

Robert Francis Prevost tiene también raíces españolas, unas más confirmadas, otras menos, a las que suma un intenso cariño por nuestro país, que conoce bien por sus visitas constantes cuando era el responsable de los agustinos, la orden mendicante a la que pertenece. Si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se echó a la carretera con su Peugeot para conquistar adeptos, el chicagüense hizo lo propio para ir comunidad a comunidad en coches de alquiler o prestados, dando rienda suelta a una de las pocas pasiones que se permite: conducir.

Pero en vez de irnos por ellas, volvamos a las ramas. Las familiares. ¿Qué tiene de español este sucesor de Pedro? El estudio más fiable dice que, al menos, le aparecen cuatro antepasados en una localidad de Cantabria llamada Isla. A unos 50 kilómetros de Santander, pertenece al municipio de Arnuero, se ubica en la comarca de Trasmiera y tiene hoy unos mil habitantes. La investigación se publicó en junio de 2025 en el diario The New York Times, un análisis hecho por el escritor Henry Louis Gates Jr., especialista en la Universidad de Harvard en el legado africano en EEUU, apoyado en los trabajos de la organización American Ancestors y el Cuban Genealogy Club of Miami (Florida).

Humildes nobles y militares del norte

El dossier es fascinante, parece una novela de aventuras con algo de saga rusa inacabable. Un ejemplo de movilidad global en toda regla, en busca de "oportunidades y esperanzas", como dice el papa 267º. Entre las más de cien personas que se remontan a 15 generaciones que ha localizado la investigación, se encuentran "cuatro tatarabuelos" registrados en 1573 en Isla. Son antepasados directos, porque el estudio no incluye a tíos o primos. Esos cuatro varones, sus "tatarabuelos undécimos", figuran en los registros como "hidalgos", el escalón más bajo de la nobleza en la sociedad española de entonces, con etiqueta pero sin muchos bienes.

Olas rompiendo contra una formación rocosa, con una playa al fondo, en la zona de Arnuero, en Cantabria, en una imagen de archivo. Luc V. de Zeeuw / Getty Images

El informe concluye que uno de los nietos de esa saga fue Diego de Arana Valladar, capitán de tierra y mar en la Armada Real, que pasó años "luchando contra corsarios holandeses que intentaban apoderarse de las posesiones coloniales de Portugal en América". Ya aparece aquí por primera vez el continente de Prevost. Su hijo, Diego de Arana Isla, que tenía nueve años cuando murió su padre, también "viajó por el mundo en el Ejército español", primero a Panamá, donde sirvió como capitán de artillería, y luego a Cuba.

Aunque sea de forma tangencial, por esta rama el responsable de la Iglesia Católica mundial tiene conexión con Antonio José de Sucre, el héroe de la batalla de Ayacucho (Perú, 1824), que tuvo un papel crucial en la derrota del colonialismo español en Latinoamérica. De Sucre descendía de la hermana de ese segundo Diego.

El militar cántabro, prosiguen Gates Jr. y sus colaboradores, se estableció en Cuba alrededor de 1663, pero cambiando a un oficio civil, como contable del tesoro real en La Habana, donde falleció en 1684. Su familia permaneció en la isla caribeña, donde nacieron cuatro generaciones de Aranas, que llegarían a la línea materna del papa, que se cruzaría con la paterna ya en EEUU, en Luisiana.

La raigambre de León XIV con Cantabria ha quedado acreditada, además, por un estudio encargado por el Ayuntamiento de Arnuero al Centro de Estudios Montañeses, tras ver las conclusiones publicadas por el NYT. El informe da por "fiable, con toda seguridad, las quintas primeras generaciones y, por las fuentes consultadas, también la sexta", informó en agosto de 2025 la agencia Europa Press, tras revisarlo. Fue elaborado por la experta María José Lavid, que verificó la correspondencia entre los registros de bautizo de la iglesia de San Julián y Santa Basilisa de Isla y las fuentes históricas de la Orden de Caballeros de Santiago.

Tras conocerse esta conexión, el consistorio contactó tanto con el Gobierno autonómico como con el central para que transmitieran su invitación al papa: quieren enseñarle de dónde viene, pero no será en este viaje, que sólo tiene escalas en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife.

La rama paterna: Italia y Francia

La investigación del Times expone que, por rama paterna, la emigración es más reciente en la familia del papa. Al menos cinco generaciones de antepasados de su padre nacieron en Sicilia (Italia), incluido el abuelo, Salvatore Giovanni Gaetano Riggitano Alito, que lo hizo en 1876. Lo más probable es que emigrara a EEUU en 1905. Parece que quiso ser cura, pero por razones no explicadas no dio el paso. Al menos, la intención da cuenta de sus fuertes creencias religiosas.

Un momento: si su abuelo paterno se apellida Riggitano... ¿por qué no tenemos un papa Riggitano, sino un Prevost? Aquí la historia se torna folletín y aparecen amantes de por medio. Resulta que Salvatore, el casi cura, se acabó casando y, también, tuvo relaciones fuera del matrimonio con Suzanne Louise Marie Fontaine, nacida en Francia y que, al igual que él, había emigrado a EEUU, en este caso, hacia 1915. La mujer era profesora de idiomas y tenía 28 años, dice el recorte de prensa de 1917 que relata el escándalo familiar, con la esposa de Riggitano reclamando arrestos en la policía. También dice la noticia que Salvatore era, igualmente, profesor de lenguas extranjeras y, a veces, también de música en diversos conservatorios.

De aquella relación extramatrimonial nacieron dos hijos: Jean, tío del papa, y Louis, su padre. A ambos les dieron el apellido de soltera de su abuela, Prévost. Duda resuelta. Robert acabó teniendo su marca gala, sin acento ya, al adaptarse al país. "De sus antepasados identificados hasta ahora, 40 son de Francia, 24 de Italia y 21 de España", expone el informe. No está mal justificado, pues.

De sus tatarabuelos por parte de Suzanne se sabe que nacieron en Francia y todos se habían trasladado a Quebec (Canadá) entre mediados y finales de la década de 1650. Y es entonces cuando los analistas desvelan un parentesco que volvió locas a las redes sociales: "A través de un antepasado canadiense, Louis Boucher de Grandpre, nacido en Trois-Rivières, Quebec, el papa está emparentado con numerosos primos lejanos de origen canadiense, entre ellos Pierre y Justin Trudeau, Angelina Jolie, Hillary Clinton, Justin Bieber, Jack Kerouac y Madonna".

Obviamente, no hay una conexión directísima, pero sí alguna ramita. Tengamos en cuenta que si nos remontamos a los antepasados de duocécima generación cada uno de nosotros tiene 32.766 ancestros.

Canal Street, una de las principales calles de Nueva Orleans (Luisiana, EEUU), en una imagen de 1900. Getty Images

'King Creole'

Los españoles caribeñizados y los franceses e italianos norteamericanizados acabaron por encontrarse en Nueva Orleans. Tanto unos como otros se fueron asentando en EEUU en el plazo de un siglo y se instalaron en la que entonces era una de las primeras metrópolis del país, con una formidable historia de diversidad cultural y étnica.

Según un censo de 1805, más de la mitad de la población de la ciudad estaba compuesta por personas de color, tanto esclavizadas como libres. Los ancestros del papa no se escapan a la tendencia general: tienen numerosos vínculos con la esclavitud, con los que la aplicaron y con los que la sufrieron. En el reporte del NYT se localizan ancestros blancos que poseían esclavos en suelo norteamericano (su tatarabuelo, François Lemelle; sus bisabuelos, Joseph Aristide Baquié y Eugène Grambois), pero "probablemente hubo más, incluso en Cuba, que también era una sociedad esclavista". Para llegar a estas conclusiones, en esta ocasión, los historiadores se apoyaron en una investigación previa del genealogista Jari C. Honora, experto en la zona de Luisiana.

Destaca un cuarto antecesor blanco y esclavista Charles (Carlos) Louis Boucher de Grandpre, quien no era de origen español pero fue gobernador español del distrito de Baton Rouge entre 1799 y 1808; poseía al menos once personas esclavizadas, por ejemplo. Fue comandante durante la Guerra de Secesión y en su currículum está el logro de haber interrumpido las comunicaciones británicas entre Baton Rouge y Natchez, crucial para poner fin al control británico a lo largo del río Misisipi.

Por esa época, se le registró como padre de Celeste Olympe de Granpre, tatarabuela del papa, que figura en su contrato matrimonial como "cuarterona libre", esto es, se creía que su ascendencia era un cuarto negra. Al menos 17 individuos en el árbol de Prevost aparecen identificados como mulatos, criollos, personas libres de color o cuarterones. Una de las primeras personas localizadas en esta investigación fue su tatarabuela, Marie Louise, que había sido esclavizada. En un documento testamentario de 1800, se la describe como una "negra libre". El papa bien puede ser un King Creole, como el que cantaba Elvis, todo suma, todo mezcla, todo riqueza.

En Nueva Orleans encontramos de nuevo a la rama española del papa. Jacobo Martínez y Rosa Ramos tuvieron a Joseph Martínez Ramos aún en Santo Domingo (aunque hay fuentes que datan su nacimiento en Haití). El chico se acabó casando con Louise Baquié, una joven hija de migrantes franceses neoorleaneses, Eugene Grambois y Ferdinand Baquié. Los abuelos Martínez Baquié vivieron a finales del siglo XIX en el Séptimo Distrito de esta ciudad, muy mezclado en cuanto a orígenes pero mayoritariamente católico. Sin embargo, se acabaron trasladando a Chicago (Illinois), que es donde criaron a su hija Mildred. La madre del papa.

Hasta llegar a Robert

En el libro De Roberto a León (Editorial Mensajero), el autor peruano Armando Lovera expone que esta descendiente de españoles tuvo una infancia complicada: perdió a su padre a los 14 años y vio cómo su madre y sus hermanas mayores, Irma y Margaret, tenían que ponerse a trabajar para levantar la casa. Otras dos hermanas, Louise e Hilda, se hicieron religiosas. Mildred se convirtió en bibliotecaria y también cantaba música sacra.

Conoció a Louis, su esposo y padre del pontífice, en la Universidad DePaul en 1948, cuando cursaba Biblioteconomía. Sin embargo, su primer encuentro con la familia estuvo a punto de fracasar, relata la obra. Invitado a casa de los Martínez, el joven llegó enfermo, tomó un medicamento y, poco después, se desmayó. Entre bromas, una de las hermanas de Mildred sentenció que no volvería nunca más, de la vergüenza. Pero repitió. Meses después, el 25 de enero de 1949, los jóvenes se casaron en la catedral del Santo Nombre de Chicago e iniciaron su vida en común en Dolton, a las afueras.

Louis trabajó siempre como administrador escolar y educador en Chicago y también fue veterano de guerra de la Marina de los Estados Unidos. Además de a Robert, tuvo con Mildres dos hijos más: Louis, un veterano militar y John, director de escuela católica jubilado. El papa nació el 14 de septiembre de 1955.

La vía canaria

En caliente, cuando León XIV fue nombrado como sucesor del papa Francisco y el mundo entero quería saber de él, también surgieron otras teorías que lo relacionaban con España pero que, con los meses, han acabado perdiendo fuerza. Por ejemplo, en la televisión canaria se expuso en mayo del pasado año que Prevost podía tener raíces locales. Citando al historiador Manuel Hernández, especializado en viajes de ida y vuelta entre las islas y el continente americano, se indicaba que podría haber lazos con el archipiélago a partir de los bisabuelos maternos, en concreto.

"En la época colonial, la zona central estaba toda ocupada por los españoles. Llevaron familias enteras de canarios, fundando cuatro pueblos de canarios", afirmaba el experto. Sus bisabuelos podrían formar parte de los emigrados a Haití en el siglo XVIII. La mayoría de los que se marchaban eran de Gran Canaria, apuntaba. Sin embargo, esta posibilidad no se cita en el informe de referencia, el del Times. Otra cosa es la conexión innegable del papa con las islas: ha estado dos veces en Tenerife, visitando a sus colegas agustinos como superior general de la orden.

No obstante, esta vía se ha reforzado esta semana, cuando se ha conocido un estudio genealógico encargado por el Gobierno de Canarias y elaborado por la Sociedad de Estudios Genealógicos y Heráldicos de Canarias, que ha documentado que el décimo abuelo del pontífice fue bautizado el 26 de junio de 1619 en la parroquia matriz de El Salvador, en Santa Cruz de La Palma. El presidente regional, Fernando Clavijo, entregará personalmente al papa el árbol genealógico completo en su visita del día 12.

La investigación, titulada Antepasados Canarios de Su Santidad el Papa León XIV, es obra de la genealogista María Carrillo de Albornoz Santana, secretaria de la citada Sociedad, fruto de casi un año de rastreo documental. El estudio reconstruye, en concreto, la historia de dos familias asentadas en Santa Cruz de La Palma entre los siglos XVI y XVII: los González Vázquez y los Hernández Pérez. El "punto clave" en esta mirada al retrovisor es matrimonio de Gaspar González y María Pérez, celebrado el 5 de enero de 1614 en la parroquia matriz de El Salvador. De esta unión nació Juan González Vázquez, bautizado en el mismo templo el 26 de junio de 1619. Es, exactamente, el décimo abuelo de Robert Francis Prevost. La línea familiar, según el estudio, ha podido reconstruirse generación a generación con documentación sacramental original.

En su edad adulta, Juan González Vázquez emigró a Cuba, donde contrajo matrimonio con Clara González de Silva, un enlace documentado en los archivos de la Catedral de La Habana, ahonda el informe. González Vázquez aparece en la documentación cubana como ciudadano principal de la capital de la isla. Desde Cuba, la línea familiar se prolongó durante generaciones hasta acabar conectando, ya en Estados Unidos, con la familia paterna del actual Pontífice.

La especialista ha podido detallar, además, que los antepasados palmeros del Papa eran una familia humilde. Las dos ramas residían en el barrio de La Asomada de Santa Cruz de La Palma y se cree que eran pescadores.

Huelva y Córdoba

De Huelva viene una teoría doble: que su bisabuelo paterno trabajó en la provincia y que en las propias visitas del papa a la zona -antes de la fumata blanca- él dijo que tenía familia de Córdoba. Empecemos por el final: es el vicario general del Obispado de Huelva, Emilio Rodríguez Claudio, que tiene buena relación con Prevost desde hace años, quien ha afirmado que, según el propio papa, "sus abuelos maternos eran naturales de Córdoba", como manifestó a medios locales en mayo de 2025, ante la noticia de su elección. Insiste el religioso en que es un comentario del norteamericano pero, visto el árbol al completo, esos abuelos maternos estaban -dicen los papeles oficiales- en Nueva Orleans y luego en Chicago. La prensa local se volvió loca, pero sin sustento documental, el suflé bajó.

Rodríguez Claudio también confirmó que al pontífice -o al "padre Roberto", como él lo ha conocido siempre-, le gusta mucho Andalucía, que hasta ha conocido la Madrugá de la Semana Santa sevillana y que en la propia Huelva estuvo dos veces, de visita con los agustinos. En sus declaraciones emocionadas añadía: "Me ha llegado que uno de sus bisabuelos paternos fue fundador del Colegio Moliére de Huelva". Pero... es otra de las conexiones sin confirmar.

Según detalló Huelva Información, hay registros de 1904 de un hombre llamado Víctor Prevost, que cofundó una sociedad denominada Société Française de Bienfaisance de Huelva. También era director de la Société Française des Pyrites de Huelva (SFPH), vicecónsul honorario de Francia en la provincia andaluza y, efectivamente, uno de los impulsores del Colegio Moliére de la capital. El Prevost coincidente llevó a preguntarse si había relación de parentesco entre el emprendedor y el papa, pero al cierre de esta edición no es el caso. Quizá familia extensa, pero sólo quizá.

Lo que está claro es que las sangres del papa son muchas, variadas y mezcladas. "Esa quizá sea la característica más destacada del árbol genealógico de Robert Francis Prevost, su marcado carácter 'ecuménico', una expresión de los fascinantes y diversos hilos geográficos y étnicos que conforman nuestra gran historia nacional, hilos que se combinaron para ayudar a moldear la visión del mundo verdaderamente cosmopolita del hombre al que podríamos considerar el primer papa panamericano", concluyen los analistas.