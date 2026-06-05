Benjamín Prado recuerda la ocasión en la que casi llega a darse "de hostias" con Joaquín Sabina

El escritor Benjamín Prado tiene una relación de amistad muy estrecha con Joaquín Sabina desde hace años, ya que ambos han colaborado para crear las canciones de los últimos discos del artista andaluz.

No obstante, en una ocasión hubo una disputa que casi les hace llegar a las manos. En Llapis de memòria, programa de SER Catalunya, Prado se ha referido a este episodio, señalando que fue una de sus mayores broncas de siempre con Sabina. Todo empezó por una canción con la que no estaban del todo de acuerdo.

"No te voy a decir cuál es. Pero escribir un disco como Lo niego todo, en el que nos pasamos días y días prácticamente encerrados con Leiva, pues al final, por muy amigos que seamos, que somos como hermanos del alma, pues se acaban generando pequeñas rencillas o yo qué sé cómo llamarlo", relató el poeta madrileño.

Al hilo de esto, explicó que aquella noche dentro del estudio "no nos entendimos bien y además había mucha gente porque íbamos a celebrar que el disco ya estaba terminado". Pero la tensión en el ambiente acabó desencadenando una bronca.

"¿No ves que estamos a punto de darnos de hostias?"

Prado recuerda que echó a todo el mundo del estudio para quedarse a solas con Sabina: "Nos quedamos dentro matándonos, literalmente". Fue entonces cuando intervino Leiva, que les había acompañado durante todo el proceso.

"Cuando llevábamos un rato peleándonos, se abrió la puerta, apareció Leiva y nos preguntó si podíamos llegar a algún tipo de acuerdo". El cantante les pidió que dejaran todos estos enfrentamientos a un lado y que hicieran las paces de una vez.

"¿Pero cómo nos vamos a poner de acuerdo? ¿No ves que estamos a punto de darnos de hostias?", respondió Prado. Finalmente, la tensión se fue diluyendo gracias a la intervención de Leiva.

El cantante no solo consiguió que se tranquilizara la cosa, sino que también fue clave para la creación de una canción que surgiría esa misma noche, Por delicadez, incluida en el álbum Lo niego todo.

"Lo más bonito de esta historia es que, mientras llegaba al estudio en el taxi, se me habían ocurrido unos versitos que le quería enseñar. Cuando acabamos la discusión, nos dimos un abrazo, nos perdonamos todas las cosas que nos habíamos dicho y Joaquín me pidió que sacara los versitos que llevaba en el bolsillo", recordó Prado.

"Sácalos que, seguro que como eres un cabrón, son cojonudos", le pidió Sabina, que quedó maravillado. Finalmente, y de nuevo tras la intervención de Leiva, que le puso música al tema, los versos se transformaron en Por delicadeza, uno de los temas predilectos del escritor madrileño.