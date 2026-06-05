Confirmado por el Gobierno: hay más perros que niños en España

En España hay más perros que niños. No es una 'cuñadez' o una crítica. Son datos. El Gobierno ha publicado un informe donde confirma que en los hogares españoles actualmente hay más perros que niños de 12 años o menos. La diferencia, que cada vez es mayor, es de dos millones más.

En concreto, según el adelanto de la primera estadística nacional de protección animal, compartido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, hay siete millones y medio de perros en los hogares españoles frente a los cinco millones de niños y niñas de 12 años o menos.

La diferencia, según advierten, es cada vez más grande, porque mientras que la tasa de natalidad ha caído, el balance de número de canes ha aumentado considerablemente. En total, el número de animales de compañía se ha incrementado hasta en un 14% en los últimos cinco años, superando los 15 millones (15.171.569).

La mitad de los animales de compañía de los hogares españoles son perros, con 7.562.893 registrados en el último año, mientras que el 37% son gatos, los cuales suman un total de 5.619.967, según los datos oficiales de 2025. El resto de animales que suelen tener los españoles son los conejos, las tortugas, las aves u otros reptiles.

Los únicos lugares del país en el que hay más gatos que perros son en las ciudades autónomas de Melilla y Ceuta. En el lado contrario se encuentra Andalucía, la comunidad autónoma con más animales de compañía, donde hay 733.543 más perros que gatos.

El adelanto ha sido compartido este viernes por el ministerio público en colaboración con otras instituciones. En él, además de hablar de cifras también se ha abordado la elaboración de un protocolo para atender a los animales en caso de catástrofes o de que estalle alguna emergencia.