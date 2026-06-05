El comentado anuncio sobre España en 'The New York Times': "Están pasando cosas buenas"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una imagen de archivo.

A menudo se dice que la importancia de España y su aportación al mundo se valora más fuera que dentro de nuestras fronteras. Si se echa un vistazo al anuncio que ha aparecido estos días en la versión digital del periódico The New York Times se entenderá por qué.

El diario estadounidense ha publicado una imagen de la Sagrada Familia de Barcelona, y debajo se puede leer: "We build peace". En español, "nosotros construimos paz". Debajo de este mensaje aparece otra frase que pone de relieve a nuestro país.

"Good things are happening in Spain", que se traduce como "están pasando buenas cosas en España". Palabras que, ubicadas a los pies de la imponente catedral, cobran mayor sentido.

El periodista y escritor Javier Sierra reparó en este anuncio, destacando que The New York Times valorase la relevancia de nuestro país en el mundo: "España en positivo, hoy en las páginas de The New York Times".

Guillermo Fesser también ha reparado en el anuncio: "Mientras tanto, en el New York Times...". Un mensaje que, leído entre líneas, puede hacer alusión a las críticas que se producen desde territorio patrio.

El papel de España en el mundo

España ha experimentado una evolución significativa en las últimas décadas, pasando de ser un actor secundario a consolidarse como un país con voz propia en los principales foros internacionales

Bajo el gobierno de Pedro Sánchez, esta proyección exterior se ha acentuado gracias al énfasis en el multilateralismo, la defensa del derecho internacional y la voluntad de influir en debates globales clave.

España se define hoy como una potencia media con gran capacidad de influencia en determinados ámbitos, y su capacidad para marcar la agenda internacional ha sido alabada por líderes de todo el mundo.

En este contexto, el gobierno de Pedro Sánchez ha defendido que España debe contribuir a un orden internacional basado en reglas, donde la cooperación y el derecho internacional sean los pilares fundamentales.