El historiador Vicens Lozano tuvo claro por qué León XIV iba a ser el próximo papa: "No es que lo acertara, es que lo sabía"
Lo ha contado en 'La Noche en 24 Horas'.
La visita del papa León XIV a España ha hecho que se esté hablando mucho sobre su figura y cómo llegó a ser elegido como sumo pontífice hace un año. De ahí que muchos programas estén dedicando mucho espacio a informar sobre su visita, que arranca este sábado en Madrid.
Uno de los mayores conocedores y expertos en el Vaticano es el periodista e historiador Vicens Lozano, quien este jueves pasó por La noche en 24 Horas. Y allí ha contado cómo supo que Robert Francis Prevost se convertiría en el nuevo papa.
"Estaba en contacto con asesores de cardenales progresistas y asesores de cardenales conservadores. Entonces, vi los movimientos, me contaron todos los movimientos", explicó en el programa que presenta Xabier Fortes.
Lorenzo estaba tan seguro de que el cardenal Prevost sería el próximo papa, dejó constancia de ello en su cuenta de X. "Cuando yo tuve claro que el nombre elegido sería, dos días antes de encerrarse los cardenales en la capilla sixtina, hice un tuit diciendo 'el próximo papa será Robert Francis Prevost, cardenal norteamericano", relató en TVE.
Cuando lo contó "todo el mundo se reía"
Asimismo, Lorenzo contó que en ese momento "todo el mundo se reía" y que pese a ello, mantuvo la firme convicción de que Prevost sería el nuevo papa "en los diversos medios que me llamaban para saber qué cosas podrían pasar en el cónclave".
"No es que lo acertara, es que lo sabía", aseguró este historiador en La Noche en 24 Horas. "Tenía la matemática y sabía el número de votos cómo iba creciendo a medida que iba avanzando", reiteró frente a Xabier Fortes, quien le preguntó "cómo lo supo".
"Lo sabía porque he hablado aquí de hoteles, de restaurantes, de apartamentos privados, donde se reunían cardenales de la misma corriente o por países también, y allí se cocina todo", sentenció en TVE.