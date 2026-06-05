Preguntas y respuestas de la visita del papa León XIV: cuál es su agenda, con quién se va a reunir o de qué va a hablar en España

Es la primera visita de un papa a España desde el año 2011

Misas multitudinarias, vigilias, un encuentro en el Santiago Bernabéu, un discurso en el Congreso de los Diputados, una visita a un centro de acogida a migrantes... La agenda de León XIV en nuestro país está cargada de actos. En cada lugar le esperan miles de peregrinos y fieles, y también personas vulnerables que podrán hacerle llegar sus problemas.

Una semana en España da para mucho. Y además de la expectación que causa la presencia del papa, surgen también multitud de preguntas.

Hace 15 años de la última visita papal. Algunos la ven como un recuerdo lejano, otros ni siquiera la vivieron. Por eso es normal que ahora aparezcan dudas de todo tipo. Por ejemplo, ¿cómo me va a afectar si vivo en Madrid, Barcelona o Canarias? ¿Cuánto dinero va a generar? ¿Por qué es importante su visita?

Antes de resolver estas cuestiones, conviene comenzar por el principio: la agenda de León XIV en España.

¿Cuál es la agenda del papa en España?

Seguro que has escuchado hablar sobre la misa en Cibeles, la bendición en la Sagrada Familia o los encuentros con personas migrantes. Pero la agenda del papa es mucho más completa y está compuesta por multitud de eventos que merece la pena conocer.

En Madrid tiene estos actos:

Sábado 6 de junio : el papa está en Madrid desde las 10.30 de la mañana. A las 20.30 tiene su primer gran acto: la vigilia en la Plaza de Lima.

: el papa está en Madrid desde las 10.30 de la mañana. A las 20.30 tiene su primer gran acto: la vigilia en la Plaza de Lima. Domingo 7 de junio: a las 10.00 presidirá la misa del Corpus Christi en Cibeles. A las 16.30 tiene un encuentro con la Orden de San Agustín. A las 18.00 acudirá al evento "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte".

a las 10.00 presidirá la misa del Corpus Christi en Cibeles. A las 16.30 tiene un encuentro con la Orden de San Agustín. A las 18.00 acudirá al evento "Tejer redes con el mundo de la cultura, arte, economía y deporte". Lunes 8 de junio : a las 9.30 se reunirá con el presidente del Gobierno y a las 10.30 acudirá al Congreso de los Diputados. A las 11.30 visitará la Conferencia Episcopal Española. A las 18.00 presidirá un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral. A las 19.00 acudirá a un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu.

: a las 9.30 se reunirá con el presidente del Gobierno y a las 10.30 acudirá al Congreso de los Diputados. A las 11.30 visitará la Conferencia Episcopal Española. A las 18.00 presidirá un homenaje a la Virgen de la Almudena en la Catedral. A las 19.00 acudirá a un encuentro con la comunidad diocesana en el Santiago Bernabéu. Martes 9 de junio: a las 10.00 mantendrá un encuentro con voluntarios en Ifema y a las 11.10 partirá a Barcelona.

En Barcelona seguirá esta agenda:

Martes 9 de junio: el Pontífice llegará a las 12.25 horas y se dirigirá a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para presidir una misa. A las 20.00 horas se personará en Montjuic para una vigilia.

el Pontífice llegará a las 12.25 horas y se dirigirá a la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia para presidir una misa. A las 20.00 horas se personará en Montjuic para una vigilia. Miércoles 10 de junio: a las 11.00 visitará la cárcel Brians I, a las 11.00 irá a la Abadía de Montserrat para la oración del Santo Rosario. A las 13.00 tendrá una comida con la comunidad benedictina de Montserrat. La bendición de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia tendrá lugar a las 19.30.

Y su viaje finalizará en Canarias:

Jueves 11 de junio : llega a las 10.50 a la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, y mantendrá un encuentro con los representantes de las instituciones canarias. A las 11.40 se trasladará al Puerto de Arguineguín, donde tendrá contacto directo con personas migrantes, voluntarios y ONGS. A las 13.30 presidirá una reunión con obispos, sacerdotes y diáconos en la Catedral de Santa Ana, y a las 18.30 celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria.

: llega a las 10.50 a la Base Aérea de Gando, en Gran Canaria, y mantendrá un encuentro con los representantes de las instituciones canarias. A las 11.40 se trasladará al Puerto de Arguineguín, donde tendrá contacto directo con personas migrantes, voluntarios y ONGS. A las 13.30 presidirá una reunión con obispos, sacerdotes y diáconos en la Catedral de Santa Ana, y a las 18.30 celebrará una misa en el Estadio de Gran Canaria. Viernes 12 de junio: aterrizará en Tenerife a las 9.10 horas e irá directamente al Centro de Acogida de Las Raíces para conversar con personas migrantes. A las 12.15 oficiará una misa en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife. Será su última actividad en España. Su avión despegará a Roma a las 15.00.

¿Qué temas va a tratar León XIV en su visita?

El foco está, sobre todo, en la realidad migratoria.

No es casualidad que acuda a Canarias, donde cada año desembarcan miles de personas buscando llegar a Europa. Esto cobra especial importancia en un contexto en el que los discursos xenófobos están aumentando.

El obispo de Canarias, José Mazuelos, ya se pronunció en contra de los mensajes racistas: "Habría que meter a mucha gente en un cayuco cinco días y sin comer para ver cómo llegan", dijo el pasado mes de abril, días después de que el líder de Vox, Santiago Abascal, acusará a los obispos españoles de hacer negocio con la inmigración.

León XIV también va a tener muy presente a los jóvenes. La vigilia de la Plaza de Lima está dirigida especialmente a ellos. En algunos de sus discursos y textos ha apelado a los jóvenes, animándolos a vivir con mayor profundidad. Es de esperar que ahora también lo haga.

Y teniendo en cuenta su última encíclica, en la que ha criticado la inteligencia artificial, no sería extraño que tuviese algunas palabras hacia el desarrollo de la tecnología y los conflictos morales y éticos que puede provocar.

¿Con quién se va a reunir el papa?

El papa ya ha mantenido reuniones con políticos españoles. Recientemente ha conversado con Pedro Sánchez y con Ayuso. Ahora, en este viaje, es recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia, y también tendrá un encuentro con la Conferencia Episcopal.

El lunes se dirigirá a los políticos españoles en el Congreso de los Diputados. Y no olvidará a los representantes del arte, la cultura, la empresa, el trabajo y la universidad, a los que verá en el Movistar Arena de Madrid.

En Barcelona rezará con el arzobispo Juan José Omella y se reunirá con representantes de las instituciones.

En Canarias tendrá un encuentro con personas migrantes al que acudirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Posteriormente habrá una recepción con la alcaldesa de Gran Canaria, Carolina Darias. Por último, va a reunirse con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y seminaristas de la Diócesis de Canarias.

¿Habrá problemas de movilidad en Madrid, Barcelona y Canarias?

La movilidad va a ser uno de los aspectos más complicados del viaje de León XIV a España. El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ya pidió a las empresas que facilitasen el teletrabajo para evitar desplazamientos innecesarios, y en Barcelona y Canarias también pueden haber inconvenientes a la hora de ir de un lugar a otro.

Conviene saber los actos en los que el Pontífice se personará cada día si quieres evitar aglomeraciones. El transporte público puede serte de gran ayuda cuando necesites desplazarte, pues habrá refuerzos.

Por ejemplo, el Ministerio de Transportes ha reforzado el servicio de Renfe, Media Distancia, Avant y Rodalies. Sólo en Madrid, habrá un millón de plazas extra. Metro de Madrid también reforzará el servicio en la capital.

¿Cuánto dinero va a costar? ¿Y cuánto va a generar?

Un informe de ObservaTUR calcula que el viaje del papa va a generar entre 90 y 125 millones de euros. Esto se debe, en cierta medida, a las reservas hoteleras, pero también se espera ganancias en bares y restaurantes.

Eso sí, la visita va a suponer un coste de 25 millones de euros. El 20% se financiará con dinero público. En este importe no se cuenta la cesión de instalaciones, la seguridad o el trasladado de los papamóviles, así que el montante será algo mayor.

¿Es la primera vez que León XIV viene a España?

Como papa, sí. Pero Robert Prevost ya había estado en nuestro país.

La primera vez fue en 1982, cuando viajó en furgoneta a varias ciudades del norte. Tenía 26 años y estuvo en Lugo, Ferrol, Pontevedra o Santiago de Compostela.

Regresó en 2002, concretamente a Toledo y a León. También fue en 2003 a Cataluña, en 2004 a Navarra y La Rioja y en 2015 a Zaragoza.

En otras ocasiones ha visitado Málaga, Sevilla, Huelva y Cádiz.

¿Por qué viene a España?

No hay un motivo concreto por el que haya decidido visitar España, pero sí una serie de cuestiones que han podido influir a la hora de que el Pontífice se haya decantado por nuestro país.

El primero es obvio: no hay una visita del papa a España desde 2011. El último fue Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ). Son 15 años sin una visita de estas características.

El papa también quiere hacer hincapié en las realidades sociales más complejas, y Canarias es un lugar adecuado para lanzar un mensaje de acogida y acompañamiento a los migrantes.

En este sentido, es la primera vez que un Pontífice pisa Canarias. El papa Francisco quiso hacerlo, precisamente para visibilizar la realidad migratoria, pero finalmente no pudo. León XIV ha recogido su testigo.

Tampoco hay que perder de vista el auge del catolicismo entre los jóvenes. A buen seguro, desde el Vaticano han pensado en ello para elegir España como viaje.