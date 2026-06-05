La Fiscalía pide al juez citar como testigo a Cristina Narbona en el caso Leire

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez Santiago Pedraz que cite como testigo en el caso Leire a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, entre una veintena de personas más, y que llame a declarar como imputada a la abogada del exasesor ministerial Koldo García, Leticia de la Hoz.

Las fiscales Elisa Lamelas y Mar Scharfhausen solicitan su declaración como testigo en un escrito dirigido al juez de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso EFE, en el que piden también que testifiquen el general jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil y tres agentes del Cuerpo, entre ellos los anteriores máximos responsables de la Unidad Central Operativa (UCO) Rafael Yuste y Alfonso López Malo.

Narbona aparece mencionada en un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que consta en el sumario de esta causa, en relación a una conversación que mantuvo por WhatsApp con Leire Díez, en la que la exmilitante socialista le habla a la diputada y presidenta de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE de "reconducir" los ataques al presidente, dar "ayuda cualificada" y dar la vuelta al asunto "como un calcetín".

La presidenta del PSOE le respondió en ese intercambio de mensajes que eso "se lo habías contado a Santos (Cerdán) el otro día", y según ella misma precisó ayer no recibió información "de ningún tipo" procedente de Leire Díez.