Ni glicólico, ni hialurónico: este es el ácido más buscado en cosmética para el final del año

Después de meses de numerosas horas de luz y exposición solar prolongada durante las vacaciones o los fines de semana, los meses de final de año suelen ser el momento perfecto para arrancar todo tipo de tratamientos contra las manchas.

Esos tratamientos pueden ser específicos en cabina pero también simplemente una actualización de la rutina de belleza diaria, incorporando productos con activos especialmente indicados para la despigmentación y el tratamiento de manchas relacionadas con la exposición solar.

Entre esos activos despigmentantes más utilizados están el ácido glicólico, la niacinamida o la hidroquinona, pero también el ácido tranexámico, que en los últimos tiempos ha ido ganando en popularidad. De hecho, tal y como explican desde la marca valenciana HD Cosmetic Efficiency, se ha convertido en el ácido más buscado en Google y se ha afianzado como uno de los ingredientes clave en las formulaciones de productos contra las manchas.

"Ya nos hemos cansado de los tradicionales y ahora buscamos otro tipo de ácidos", explicó Begoña Zamacois, farmacéutica y brand manager de la firma durante la presentación de sus nuevos productos, entre los que está la nueva fórmula de loción corporal contra las manchas HD Melan TX.

La firma lleva desde 2020 trabajando con el ácido tranexámico para combinarlo con otros activos y conseguir formulaciones que "trabajen antes y después de la formación de la mancha" para abordarla de manera integral. En el caso del ácido tranexámico, una sustancia que se utiliza desde hace décadas en medicina para prevenir hemorragias, su utilidad en la cosmética es especialmente beneficiosa para tratar la hiperpigmentación o el melasma.

Zamacois destacó que habitualmente se trabaja con el ácido tranexámico en dos de sus formas, libre o encapsulado, en función del objetivo que se pretenda conseguir. En forma libre, este ácido tiene una acción inmediata, actuando desde el primer uso reduciendo la producción de melanina y disminuyendo las manchas visibles.

En el caso del ácido tranexámico encapsulado la penetración del activo aumenta, lo que permite que el efecto despigmentante se mantenga en el tiempo y los resultados sean duraderos.

Qué es el sérum de microagujas y qué tienes que saber antes de usarlo Este tipo de cosméticos se han popularizado en los últimos meses para mejorar el aspecto de la piel.