Ni mocasines ni bailarinas, el zapato Derby es la estrella de la primavera 

En los dos últimos años la primavera ha tenido unas claras protagonistas en materia de calzado: las bailarinas. Totalmente planas, habitualmente con una pulsera en el medio del empeine y con puntas cuadradas o redondeadas, resucitaron para convertirse de nuevo en el zapato básico para el entretiempo.

El pasado otoño, se sumaron a la rotación los mocasines, también en su formato más plano, alejados de las suelas de plataforma que se habían llevado en temporadas anteriores y que ha dado paso a zapatos más finos.

Siguiendo esa estela, esta primavera los zapatos Derby saltan a la palestra como el calzado por excelencia. Las bailarinas y los mocasines seguirán presentes, pero este tipo de zapato de cordón se ha posicionado como el objeto de deseo de miles de mujeres desde que estuviera muy presente sobre las pasarela en las colecciones para esta temporada.

Una modelo luciendo zapatos Derby en el desfile de Celine PLeSegretain/Getty Images

Destaca especialmente el caso de Celine, donde su nuevo director creativo, Michael Rider, los utilizó para construir gran parte del carácter de su colección de primavera 2026 con modelos en diferentes colores.

¿Cómo es exactamente este tipo de calzado? Los zapatos Derby son zapatos planos de cordón y de punta redonda, que en este caso siguiendo la tendencia actual son de suela muy fina, prácticamente a ras de suelo. A partir de ahí, algunos diseños tienen un aspecto más deportivo, mientras que otros emulan a las bailarinas clásicas.

Zapatos estilo derby de Zara ZARA

Lo que está claro es el tono en el que se verán hasta la saciedad esta primavera. Basta bucear por las webs de marcas con diferentes rangos de precios para darse cuenta de que están siendo especialmente protagonistas los modelos en color blanco, como los que pueden comprarse en Zara por 39,95 euros o en Massimo Dutti por 99,95.

Para las que busquen un modelo más artesanal está el modelo ZEB de la firma española Renate Jacob. Eso sí, sus zapatos solo se pueden encargar a través de Instagram o visitando el showroom en Madrid con cita previa.

Además, en webs multimarca como Farfetch o Zalando pueden encontrarse modelos de diferentes firmas por precios que rondan los 200 euros y que, a medida que pasen las semanas y se vayan popularizando, probablemente irán aumentando.