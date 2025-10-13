Siete tendencias (y un bonus) que han pasado de moda y cómo sustituirlas en el armario

En un mundo cada vez más efímero, surgen nuevas tendencias cada menos tiempo y las anteriores tienden a sustituirse a la velocidad de la luz. A pesar de que este otoño hay tendencias claras como las chaquetas de ante, el look gótico o los encajes lenceros tanto dentro como fuera de casa, estas tendencias se adaptan cada vez más al estilo personal de cada uno.

Sin embargo, es cierto que algunas prendas o accesorios que hace unos años no faltaban en cualquier armario o tienda, ahora han quedado opacadas por otros modelos más actuales. Estas son algunas de las tendencias que un día triunfaron y ahora apenas se ven.

Deportivas blancas con plataforma

Durante unos años, las zapatillas con plataforma estuvieron por todas partes y la mayoría de marcas no resistieron a crear su propia versión. Tampoco era posible escapar a modelos 'brutos' siguiendo la estela de las propuestas de firmas de lujo como Balenciaga.

Converse de plataforma

Actualmente, las deportivas que más triunfan son de suela plana. De hecho, este otoño es habitual en los catálogos de las tiendas encontrar el híbrido entre una deportiva y una bailarina de ballet que ya han lucido numerosas celebrities. Y si hablamos de colores, el blanco ya no triunfa, este otoño/invierno el marrón que inunda todas las marcas también llega a las zapatillas.

Gabardinas de largo medio

La gabardina es la prenda por excelencia cuando llega esta época del año, pero la manera de llevarla va cambiando en función de la época. Este otoño se seguirán vistiendo los modelos más largos por debajo de la rodilla pero es momento de desterrar las gabardinas de largo medio, a la altura de la cadera, por opciones más cortas.

Este otoño la protagonista es la gabardina cropped, que termina a la altura de la cintura de manera similar a una cazadora más informal y que no se limita únicamente a tonos beige o camel, sino también marrón, burdeos o verde oliva.

Las uñas larguísimas

Uñas largas y decoradas

Cuando Rosalía lanzó El mal querer en 2018 no solo volvió a poner de moda los volantes o los ritmos flamencos, también popularizó las uñas extralargas y muy decoradas. "Ya me las han copiao", bromeaba incluso la artista en Aute Cuture. Siete años después, hasta la propia Rosalía lleva las uñas más cortas.

De hecho, esta temporada no solo no se llevan las uñas largas, sino que la tendencia que reina son los colores neutros e incluso las uñas naturales simplemente pulidas y sin esmaltar.

Sombreros de ala ancha

¿Quién no recuerda a los hipsters de mediados de los 2010 con sus grandes sombreros negros de ala ancha? Este accesorio no podía faltar en cualquier armario y especialmente en invierno, cuando este tipo de sombreros coronaban cualquier tipo de look: desde con un minivestido hasta con unos vaqueros.

Este invierno los gorros o sombreros que triunfarán son aquellos con pelo al más puro estilo polar, el pill box popularizado por royals y primeras damas o el bucket hat que ha arrasado este verano. Todo sin olvidarnos del clásico beanie de lana que es un clásico cuando bajan las temperaturas.

Calzado 'track'

Hace dos o tres inviernos los botines, botas e incluso mocasines de suela track, similar a una sierra, eran los más habituales en cualquier vestidor, tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, y a pesar de que algunos modelos se siguen vendiendo, han dejado de ser la opción más en tendencia.

Ahora triunfan las merceditas o las bailarinas ultraplanas, y si hablamos de botas este invierno llegarán fuerte los modelos de caña arrugada y los diseños clásicos de caña alta y tacón ancho.

El 'look' festivalero estilo Coachella

Varias modelos e influencers en Coachella en 2017

Hubo un tiempo en el que no se podía pisar un festival sin lucir el uniforme que popularizaron las influencers y celebrities que se dejaban ver en Coachella en los años previos a la pandemia. Shorts vaqueros, tops de crochet blancos y sombreros o coronas de flores eran las reglas fundamentales de un look que ha quedado algo obsoleto.

Actualmente, no existe un atuendo de festival como tal, a pesar de que sí se han popularizado los stickers de brillos en la cara. A día de hoy, el look depende del artista, ya que se ha popularizado seguir su estilo o un dress code para cada concierto.

La americana 'millennial'

Son muchos los reels o tiktoks en los que muchas mujeres millennials bromean que solían llevar americana hasta a la discoteca, cuando los looks de salir tenían más de oficina que de fiesta. La mayoría de americanas que se llevan a principios de los 2010 solían ser entalladas, terminaban a la altura de la cadera y muchas mujeres las llevaban remangadas.

A pesar de que en las tiendas se siguen llevando modelos de todo tipo, ese tipo de blazer han quedado obsoletas frente a otros diseños más oversize, estructurados con hombrera y, especialmente este otoño, de tipo cropped.

Bonus: ¿van a volver los pitillo?

Una mujer con pitillos y botines

Los pantalones pitillo muy ajustados, especialmente vaqueros, fueron los reyes del armario durante años hasta que hace una década comenzaron a triunfar otro tipo de patrones más amplia. Desde modelos de pata ancha hasta diseños de corte bootcut, los pitillos se pusieron a la altura de los pantalones de cintura baja de los 2000 que muchas mujeres juraron no volver a ponerse.

Eso sí, en el último año muchas expertas han vaticinado la vuelta del pantalón pitillo, que ha comenzado a asomar en algunas tiendas como Zara, aunque sin llegar a popularizarse todavía en las calles.

Ante estas dudas y modas efímeras, siempre es mejor guardar porque si algo está claro es que en moda todo vuelve.

