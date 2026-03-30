Adiós al marrón chocolate: este será el color tendencia esta primavera que recuerda a "pasta de dientes"

Si ha habido un color que ha estado presente en todos los armarios y en las calles en los últimos meses, ese ha sido el marrón chocolate. Desde las chaquetas de ante hasta las manicuras o el maquillaje, pasando por bolsos, el otoño y el invierno se tiñeron de este tono. Sin embargo, la primavera y los días largos ya están aquí, por lo que toca ir incorporando nuevos colores.

En otros años, el amarillo mantequilla o el naranja spritz han sido los claros triunfadores de esta época del año, pero esta primavera la edición estadounidense de Vogue vaticina que el verde menta será la joya de la corona.

La revista de moda lo bautiza además como "vestimenta pasta de dientes", recuperando unas declaraciones de la actriz Sarah Pidgeon, protagonista de Love Story. La intérprete lució un vestido verde menta con lentejuelas de Matthieu Blazy para Chanel durante una fiesta previa a los Oscar y aseguró que se sentía como "una sirena".

Sarah Pidgeon, en la fiesta pre Oscar de Chanel Gilbert Flores/Getty Images

"¡Este color" Es como pasta de dientes... pero una pasta de dientes super chic", declaró Pidgeon. Lo cierto es que las últimas colecciones de Chanel, y en gran medida los zapatos y bolsos de la firma que acaban de llegar a las tiendas, tienen parte de culpa de que este sea el color de la primavera.

No es la única firma que ha apostado por este color ya que, como recuerda Vogue, marcas como la española Paloma Wool, una de las favoritas de Rosalía, han incorporado este tono de verde fresquito en sus colecciones.

Como suele habitual con cualquier tendencia, primero son las pasarelas y después las celebrities y, en lo que respecta a este tono, Pidgeon no ha sido la única en lucirlo. La flamante ganadora del Oscar Jessie Buckley lució un vestido estilo años 20 en este tono en una fiesta previa a los premios de la Academia y Dua Lipa eligió un minivestido de estampado floral de Roberto Cavalli con base verde menta.

Hace apenas unos días, Taylor Swift reaparecía con un vestido de Wiederhoeft con una especie de corpiño en un tono verde menta satinado salpicado por apliques metalizados en varias zonas de la prenda.

Taylor Swif, junto a Travis Kelce en los premios iHeartRadio Christopher Polk/Getty Images

Después de los rostros conocidos, el siguiente paso son las grandes cadenas de firmas a precios asequibles, en las que no tardarán en aparecer. ¿Por qué el triunfo de este color? Según Vogue, porque el "romanticismo y la fantasía vuelven a estar de moda" y el verde menta puede jugar un papel importante en esa tendencia. Además, desde la revista animan a lucirlo ya que es más versátil de lo que parece a simple vista.