El balance de los terremotos de Venezuela sigue disparándose: ya son 3.342 muertos y más de 16.700 heridos

Imagen de destrozos provocados por el doble terremoto que ha sacudido el norte de Venezuela.

La tragedia provocada por los devastadores terremotos que sacudieron el norte de Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. El balance oficial de víctimas mortales ascendió este domingo a 3.342 fallecidos y 16.740 heridos.

La actualización supone un incremento de 388 muertos respecto al balance difundido el día anterior, una cifra que refleja la dureza de unas labores de búsqueda que siguen centradas en recuperar cuerpos atrapados bajo los edificios derrumbados.

Once días después de los seísmos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon Caracas y otros seis estados del país, el desastre ya se ha convertido en la catástrofe natural más mortífera registrada en Venezuela durante el último siglo.

Miles de personas sin hogar

Las consecuencias humanitarias siguen creciendo.

Según los datos oficiales, un total de 17.345 personas han perdido sus viviendas como consecuencia de los derrumbes y daños estructurales provocados por los terremotos. Para atender a los damnificados, las autoridades han habilitado 79 campamentos temporales repartidos por las zonas afectadas.

El Gobierno asegura además que 6.462 personas han sido rescatadas desde que se produjo la emergencia y que casi 87.000 familias han recibido algún tipo de asistencia.

Entre los recursos movilizados figuran más de 9.500 toneladas de alimentos y cerca de 670.000 litros de agua distribuidos entre la población afectada.

Más de 31.000 personas siguen sin ser localizadas

Uno de los datos que más inquietud genera es el relacionado con los desaparecidos.

Las autoridades venezolanas han dejado de actualizar oficialmente el número de personas cuyo paradero se desconoce. Sin embargo, la iniciativa ciudadana "Desaparecidos Terremoto Venezuela", creada para ayudar a localizar familiares y allegados, acumula ya más de 31.000 registros de personas con las que no ha sido posible establecer contacto.

La cifra no implica necesariamente que todas esas personas estén desaparecidas bajo los escombros, ya que muchas podrían encontrarse incomunicadas o desplazadas, pero ilustra la magnitud de la incertidumbre que sigue afectando a miles de familias.

Centenares de edificios dañados

El último balance oficial mantiene en 856 los edificios afectados por los terremotos, de los cuales 190 han colapsado completamente.

La Guaira, la región costera situada al norte de Caracas, continúa siendo la zona más castigada por la catástrofe. El territorio ya quedó marcado por otra tragedia histórica en 1999, cuando un gigantesco deslave provocó miles de muertes y se convirtió en uno de los peores desastres naturales de la historia reciente del país.

Cuando se cumplen once días desde los terremotos, los equipos internacionales de rescate que llegaron desde decenas de países han comenzado a abandonar Venezuela.

Sobre el terreno permanecen ahora bomberos, efectivos de Protección Civil, miembros de las fuerzas de seguridad, militares y miles de voluntarios venezolanos que continúan retirando escombros y buscando posibles víctimas.

Las autoridades mantienen desplegados cerca de 30.000 integrantes del Ejército y de los cuerpos de seguridad, además de más de 27.000 voluntarios que colaboran en las tareas de asistencia.

Mientras las cifras siguen aumentando y las posibilidades de encontrar supervivientes disminuyen con el paso de los días, Venezuela afronta ya la enorme tarea de reconstruir las zonas devastadas por unos terremotos que han dejado la peor tragedia sísmica del país en más de cien años.