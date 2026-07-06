Feijóo vuelve a insistir en la "ingeniería electoral" del PSOE y un politólogo le deja sin argumentos: "Se está creando un caso de la nada"
El líder del PP critica de nuevo contra la 'Ley de nietos'.
Alberto Núñez Feijóo ha estado este lunes en Espejo Público, donde ha vuelto a hablar sobre la Ley de Nietos. "¿Le parece normal que una persona que tenga antecedentes policiales y que esté pendiente de juicio pueda ser regularizado en este país?", ha dicho en el programa de Antena 3.
De esta forma, el líder del PP ha vuelto a insistir en la teoría de la "ingeniería electoral" supuestamente promovida por el PSOE con el objetivo de captar votantes de cara a las próximas elecciones generales.
"No entiendo que se puedan entregar dos millones y pico de pasaportes en base a una instrucción y no a una ley", ha reiterado Feijóo en Espejo Público, donde ha afirmado que es "una frivolidad sin precedentes".
Sus declaraciones, que se suman a las de la semana pasada, no han pasado desapercibidas para muchos expertos y analistas. En Al rojo vivo, el politólogo Lluís Orriols ha comentado sus palabras.
Feijóo ha señalado que "no hay ningún país de la Unión Europea que haga esto o permita votar a personas que no tengan una relación afectiva y efectiva". Sobre este punto, Orriols aclara que "hay de todo".
Los votos procedentes del extranjero apenas tienen impacto
"Es verdad que hay países como como Irlanda y Dinamarca que no aceptan que los que están fuera voten y en muchos otros países sí", sostiene el politólogo en el programa de laSexta.
Sin embargo, en España la cosa cambia: "Aunque es muy permisiva (la ley) en quien está en el CERA, probablemente es el país que menos impacto tiene en el voto o en el cómputo final del resultado electoral si lo comparamos con otros países".
Por lo tanto, para Orriols, "se está creando un caso de la nada". Para la mayoría de los expertos y analistas políticos, Feijóo está totalmente equivocado. También para periodistas como Carlos Alsina, presentador de Más de uno, quien le desmintió la semana pasada.