Feijóo vuelve a insistir en la "ingeniería electoral" del PSOE y un politólogo le deja sin argumentos: "Se está creando un caso de la nada"

Alberto Núñez Feijóo ha estado este lunes en Espejo Público, donde ha vuelto a hablar sobre la Ley de Nietos. "¿Le parece normal que una persona que tenga antecedentes policiales y que esté pendiente de juicio pueda ser regularizado en este país?", ha dicho en el programa de Antena 3.

De esta forma, el líder del PP ha vuelto a insistir en la teoría de la "ingeniería electoral" supuestamente promovida por el PSOE con el objetivo de captar votantes de cara a las próximas elecciones generales.

"No entiendo que se puedan entregar dos millones y pico de pasaportes en base a una instrucción y no a una ley", ha reiterado Feijóo en Espejo Público, donde ha afirmado que es "una frivolidad sin precedentes".

Sus declaraciones, que se suman a las de la semana pasada, no han pasado desapercibidas para muchos expertos y analistas. En Al rojo vivo, el politólogo Lluís Orriols ha comentado sus palabras.

Feijóo ha señalado que "no hay ningún país de la Unión Europea que haga esto o permita votar a personas que no tengan una relación afectiva y efectiva". Sobre este punto, Orriols aclara que "hay de todo".

Los votos procedentes del extranjero apenas tienen impacto

"Es verdad que hay países como como Irlanda y Dinamarca que no aceptan que los que están fuera voten y en muchos otros países sí", sostiene el politólogo en el programa de laSexta.

Sin embargo, en España la cosa cambia: "Aunque es muy permisiva (la ley) en quien está en el CERA, probablemente es el país que menos impacto tiene en el voto o en el cómputo final del resultado electoral si lo comparamos con otros países".

Por lo tanto, para Orriols, "se está creando un caso de la nada". Para la mayoría de los expertos y analistas políticos, Feijóo está totalmente equivocado. También para periodistas como Carlos Alsina, presentador de Más de uno, quien le desmintió la semana pasada.