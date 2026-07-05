Preguntan a Roberto Leal por su futuro en 'Pasapalabra' y su respuesta despeja todas las dudas: quiere presentar "con andador"

Roberto Leal está enamorado de Pasapalabra y los espectadores del programa, enamorados de él. El presentador sevillano lleva seis años al frente del formato en Antena 3, y si de él depende, seguirá muchos años ahí.

Así lo contó esta semana en La Ventana, donde explicó cuales son sus planes a largo plazo. "Quiero llegar con un andador a Pasapalabra", dijo Roberto Leal, quien además aseguró estar "muy a gusto" en el programa.

"Ojalá esté muchos años ahí, todos los que el formato pueda estar, y yo también o la audiencia quiera", añadió el presentador sevillano. Preguntado por si se ve en otro sitio diferente a Pasapalabra, Leal explicó que ya tiene la suerte de estar "en otros".

"Ahora mismo, no. Yo quiero estar en Pasapalabra; es un formato al que yo llegué después de otros presentadores, pero que considero una parte muy importante de mi vida", contestó el presentador.

Sobre la nueva prueba, 'AlaZ': "Sin dramas"

Cabe recordar que Pasapalabra perdió El Rosco hace unas semanas, pues el Tribunal Supremo dictó una sentencia que obliga a Antena 3 a cesar su emisión. Para sustituirlo, la cadena de Atresmedia ha apostado por AlaZ, una prueba que el público ha recibido muy bien.

Sobre ello también habló Leal en La Ventana, donde le preguntaron cuánto tiempo tardó Atresmedia en diseñar una alternativa para El Rosco. "Tuvimos poco tiempo para reaccionar", explicó el presentador, y aprovechó para poner en valor el trabajo de todas las personas que trabajaron en este proyecto.

"Lo han hecho muy rápido para que diese tiempo a llegar a la fecha en la que tenía que emitirse la prueba nueva", apuntó. Asimismo, Leal también destacó que una prueba nueva como es AlaZ ha requerido hacer una transición natural "sin dramas".

"Afortunadamente para todos, porque somos muchas personas trabajando en el programa, ha ido bien", concluyó Roberto Leal, que afronta ahora una nueva etapa al frente de Pasapalabra sin su prueba estrella. Los derechos de El Rosco ahora los ostenta Mediaset, que los adquirió nada más conocer la sentencia del Tribunal Supremo.