Histórico: el Gobierno de Hamás en Gaza se disuelve para pasar el testigo al comité tecnócrata palestino

Miembros de las Brigadas Qassam, de Hamás, patrullan por Shejaiya tras encontrar el cuerpo de otro soldado israelí para entregarlo a la Cruz Roja en la ciudad de Gaza, el 5 de noviembre de 2025.

Es un paso histórico, sin medias tintas: el Gobierno de Hamás en la Franja de Gaza ha anunciado este lunes su disolución para pasarle el testigo al comité formado por palestinos que deberá administrar el enclave, de acuerdo con el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado octubre con Israel, a instancias de Estados Unidos. También ha anunciado la permanencia en sus puestos mientras tanto sólo del personal "técnico y profesional", detalla la agencia EFE:

Ismail al Thawabta, director de la oficina de medios del Gobierno de Hamás en Gaza, hizo este anuncio en una rueda de prensa ofrecida en Deir al Balah (centro de Gaza), tras la que el Gobierno gazatí publicó un comunicado con los pormenores de la decisión.

El partido-milicia ganó legalmente las elecciones legislativas de los territorios palestinos (tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania) el 25 de enero de 2006. Esta fue la última vez que se celebraron elecciones parlamentarias generales en Palestina. Hamás obtuvo 74 de los 132 escaños del Consejo Legislativo Palestino (mayoría absoluta), mientras que el partido gobernante Al Fatah se quedó con 45. Votó el 77,6% de la población en una jornada que observadores internacionales calificaron de transparente y pacífica.

Aunque aquellas elecciones fueron a nivel nacional para toda la Autoridad Nacional Palestina, el resultado provocó un bloqueo político internacional y un fuerte conflicto interno con Al Fatah, el partido del rais fallecido dos años antes Yasser Arafat. Tras meses de tensiones e incidentes violentos, en junio de 2007 se produjo una ruptura total: Hamás tomó el control militar exclusivo de la Franja de Gaza, mientras que el presidente de la ANP, Mahmud Abbás (de Fatah), retuvo el control de las zonas autónomas de Cisjordania. Hasta hoy.

Al tomar el poder de la franja el Movimiento de Resistencia Islámica, el Gobierno de Tel Aviv comenzó a aplicar un cerco a Gaza que se mantiene hasta hoy, empeorado por los dos años y medio de genocidio que afronta la zona. Fue la respuesta de Israel a los atentados en cadena cometidos por Hamás el 7 de octubre de 2023, que dejaron 1.200 muertos y 215 secuestrados. En el territorio mediterráneo palestino ya se cuentan los asesinados por más de 73.000 y la ONU sostiene que podrían llegar a 100.000 cuando se logre llegar a los desaparecidos que están bajo los escombros.