Haaland, el Rey Vikingo, se carga a Brasil: un doblete inolvidable para mantener vivo el sueño noruego

Hay futbolistas que marcan goles y futbolistas capaces de adueñarse de un Mundial. Erling Haaland dio este domingo un paso gigantesco hacia esa segunda categoría con una actuación que ya forma parte de la historia del torneo. Cuando Brasil parecía más cerca de los cuartos que de la eliminación, cuando la Canarinha acumulaba ocasiones y cuando Noruega empezaba a resistir más que a amenazar, apareció el gigante, el martillo de Thor, para firmar la mejor exhibición individual de la Copa del Mundo hasta ahora.

Dos goles en los últimos diez minutos. Dos golpes brutales. Dos acciones para derribar a la selección más laureada del planeta y mantener vivo el sueño de un país que nunca había alcanzado los cuartos de final de un Mundial.

Haaland no necesitó dominar el partido durante 90 minutos ni tocar cien balones ni monopolizar cada ataque. Es otro tipo de delantero. Durante buena parte del encuentro, de hecho, apenas apareció. Pero los grandes 'matadores' también se definen por eso: por su capacidad para esperar su momento, detectar la grieta y convertir una mínima ventaja en una sentencia.

Primero lo hizo con un cabezazo colosal, imponiéndose a Gabriel Magalhães para rematar un centro medido de Schjelderup. Después, con un disparo desde fuera del área, pegado al palo, imposible para Alisson. En apenas unos minutos, Brasil pasó de perdonar la vida a quedar eliminada. Y Noruega, de sobrevivir a tocar el cielo.

La proeza tiene además un valor simbólico inmenso. Haaland, con su sexto y séptimo gol en el torneo, se confirma ya como una de las grandes estrellas del Mundial. Más que eso: como el futbolista que ha firmado, hasta este momento, la actuación más determinante del campeonato. Ningún otro jugador había cambiado por sí solo una eliminatoria de semejante calibre. Ningún otro había dejado una imagen tan poderosa de dominio, jerarquía y contundencia.

Porque no fue un doblete cualquiera, fue contra Brasil. En unos octavos de final y en los últimos diez minutos. Con todo un país colgado de su espalda.

Así se construyen las leyendas

La noche, en cambio, deja a Brasil ante otro espejo incómodo. La Canarinha volvió a caer contra una selección europea en una fase decisiva y agranda una maldición que ya empieza a pesar como una losa: desde que fue campeona del mundo en 2002, no ha eliminado a ningún equipo europeo en una eliminatoria mundialista.

Francia en 2006. Países Bajos en 2010. Alemania en 2014. Bélgica en 2018. Croacia en 2022. Y ahora Noruega en 2026.

La camiseta más prestigiosa de la historia del fútbol acumula ya 24 años sin levantar el trofeo. Y lo más preocupante no es solo la sequía, sino la sensación de repetición. Brasil no es Brasil, el talento no aparece, las estrellas se apagan y el equipo se rompe cuando llega la hora de la verdad.

Esta vez tuvo ocasiones de sobra para evitar el desastre: Bruno Guimarães falló un penalti en la primera parte, Endrick desperdició un mano a mano nada más entrar, Martinelli y Vinicius encontraron espacios, pero siempre se toparon con Nyland, gigantesco bajo palos, que sostuvo a Noruega cuando el partido parecía inclinarse hacia el lado brasileño.

Pero los Mundiales no perdonan tanto despilfarro. Y mucho menos cuando enfrente está Haaland, el rey vikingo.

No será el Mundial de Vinícius, pese a lo bien que ha jugado hasta hoy. El jugador del Real Madrid arrancó con electricidad, provocó peligro y dejó detalles de futbolista diferencial, pero se fue apagando en la noche en la que Brasil más necesitaba que su gran estrella diera el paso al frente definitivo. El contraste resultó inevitable: el día que Haaland apareció como un gigante, Vinicius no pudo equipararse.

No se trata de discutir su talento, ni mucho menos, pero estas noches definen carreras. Mientras Brasil necesitaba una actuación de época de Vinicius, fue Noruega la que encontró a Haaland.

Neymar, llorando y consolado por sus compañeros Howard Smith Getty Images

Y luego está Neymar

Su gol de penalti en el descuento llegó demasiado tarde y solo sirvió para estrechar el marcador, no para cambiar el destino del partido. El brasileño terminó llorando, en una imagen que es una despedida mundialista. El jugador que durante más de una década cargó con la herencia imposible de Pelé se marcha de su última Copa del Mundo sin haber tocado el trofeo que más persiguió. Nunca estuvo ni cerca.

Neymar llorando, Vinicius frustrado y Brasil eliminada.

Noruega jugará ahora los cuartos de final contra México o Inglaterra el 11 de julio en Miami. Ya no será solo una selección simpática ni una historia secundaria del torneo. Con Haaland en este estado, cualquier rival tendrá motivos para mirar de reojo.

Quizá el sueño noruego termine pronto. Quizá no. Pero el Mundial ya tiene una actuación para el recuerdo, una de esas noches que se citan años después para explicar cuándo un jugador dejó de ser una estrella gigantesca para convertirse en un mito del fútbol.

Erling Haaland se ha cargado a Brasil. El Rey Vikingo ya tiene su gran noche mundialista.