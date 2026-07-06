Olga García, profesora de Filosofía: "Defiendo algo que es absolutamente conservador, conservar el conocimiento, que es la única posibilidad de ser revolucionario luego"

"Estoy defendiendo el conocimiento y que mis alumnos sepan que la escuela no esté reducida a ser una agencia de trabajo temporal". Son palabras de Olga García, profesora de Filosofía desde 2006 y coautora de varios libros en los que trata las deficiencias del sistema educativo.

En una reciente entrevista en el canal de Youtube Escuchemos a los docentes, García ha dado varias claves sobre el conocimiento y la labor de la enseñanza, haciendo hincapié en las posibilidades revolucionarias del mismo.

"Tenemos que esforzarnos en que los alumnos se den cuenta de que la persona que tienen delante es alguien que sabe mucho, que intenta saber más y que es muy profesional", ha comentado en la entrevista la coaturoa de libros como La escuela vaciada: la enseñanza en la época pospandémica (Altamarea, 2020) y La educación cancelada (Sloper, 2022).

García reconoce que el profesorado está "cansado", entre otras cuestiones por las tareas burocráticas que debe llevar a cabo en su día a día. También cree que se está intentando transformar el trabajo de los profesores en "algo completamente distinto a lo que es la Educación", en referencia a ciertas corrientes educativas que no dan tanto peso a los contenidos. Sin embargo, defiende que los docentes no se resignen y que sean reivindicativos.

El conocimiento como valor a conservar

A lo largo de la entrevista, García también subraya la importancia de preservar el conocimiento. A una de las preguntas responde de manera llamativa, encontrando un punto de unión entre los términos conservador y revolucionario.

"Defiendo algo que es absolutamente conservador, conservar el conocimiento, porque eso conserva antropológicamente. Hay que hacerlo, es la única forma de ser revolucionario luego", afirma, haciendo referencia a Antonio Gramsci, filósofo y teórico marxista del siglo XX.

Otra de las claves que ofrece García en este sentido trata sobre el debate entre posturas enfrentadas. "La confrontación es debate, y la confrontación, por muy polémica que sea, no tiene que ser irrespetuosa. Ahora bien, hay que tener argumentación", afirma.

Por último, esta profesora de Filosofía señala que "el sistema educativo hace agua por todas partes" y que lo sostienen "los profesores con ayuda de algunas familias y de algunos sindicatos".