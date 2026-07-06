El 65% de los españoles ve política entre las togas: el 'lawfare' no es mito, sino realidad

Primer plano de las manos del juez golpeando el mazo, con la toga con puños de encaje y los libros de derecho sobre el escritorio en la sala del tribunal, en una imagen de archivo.

La percepción que los ciudadanos tienen de la imparcialidad del sistema judicial en España atraviesa un momento sumamente crítico. De acuerdo con una reciente investigación demoscópica elaborada por la firma 40dB para el diario El País y la Cadena SER, la idea de que los tribunales se han convertido en un escenario de confrontación partidista ha dejado de ser una opinión marginal para consolidarse como el sentir mayoritario de la población.

El informe revela un distanciamiento sin precedentes entre la sociedad y una de las instituciones fundamentales del Estado. Los datos ponen de manifiesto que el término lawfare -entendido como la instrumentalización del aparato judicial para desgastar a adversarios políticos- ha calado con fuerza en el imaginario colectivo, transformando radicalmente la valoración del funcionamiento de los tribunales.

Una desconfianza estructural generalizada

El indicador más alarmante del estudio muestra que un 65,4% de la población española sostiene que la guerra judicial es una realidad palpable en el país. Esta visión se complementa con un extendido escepticismo sobre la equidad de las resoluciones: prácticamente siete de cada diez ciudadanos (un 68%) rechazan la premisa de que la justicia trate de manera idéntica a todas las personas, desmantelando el principio constitucional de igualdad ante la ley.

Asimismo, la sombra de la interferencia externa planea con fuerza sobre los magistrados. Un rotundo 75,5% de los encuestados afirma que las formaciones políticas presionan e intentan condicionar las decisiones de los miembros del poder judicial.

Esta percepción de vulnerabilidad institucional no se limita al ámbito de los partidos; cerca del 61% de los entrevistados considera que los dictámenes de los tribunales se ven condicionados por los grandes intereses corporativos y financieros del país.

Ante este panorama, la defensa de la neutralidad judicial queda reducida a una minoría. Únicamente el 32,2% de los participantes en el sondeo defiende que las sentencias dictadas en los juzgados españoles son equitativas y carentes de sesgos.

La brecha ideológica y la percepción del sesgo

El estudio también indaga en la supuesta orientación política de la judicatura, un apartado donde las respuestas reflejan una notable polarización. Al ser preguntados sobre hacia dónde se inclina la balanza de la justicia, el 34% de los ciudadanos asegura que existe una tendencia clara a favorecer las posturas de la derecha. En el extremo opuesto, solo un 16,3% opina que las resoluciones benefician a los sectores de la izquierda, mientras que un 27% mantiene que el colectivo judicial actúa con estricta neutralidad ideológica.

Esta división se acentúa de forma drástica al analizar las respuestas en función del voto de los encuestados. Quienes respaldan al Partido Popular representan el único sector social donde prevalece la visión de que los jueces actúan de manera incorruptible, aplicando la normativa legal sin ceder ante presiones del poder económico o político. Para el resto del espectro político, la desconfianza es la norma.

Por otro lado, la encuesta revela una asimetría en el nivel de notoriedad de las causas judiciales que marcan la agenda pública. Los procedimientos que salpican directamente a miembros o entornos del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) gozan de un nivel de conocimiento significativamente mayor entre la población que aquellos litigios que involucran a dirigentes del Partido Popular (PP).

La ausencia de fiscalización interna

Otro de los puntos neurálgicos que explica el desencanto ciudadano se encuentra en los mecanismos de control del propio sistema. Casi el 60% de los españoles considera que los órganos de gobierno judicial vigilan de forma deficiente, o directamente nula, a aquellos magistrados que cometen errores o desempeñan sus funciones de manera inapropiada. Esta percepción de impunidad corporativa agrava la sensación de desprotección entre los administrados.

En definitiva, el análisis sociológico dibuja un panorama de profunda fractura. La justicia en España ya no es percibida unánimemente como un árbitro independiente y ajeno a las disputas de poder, sino como una estructura sujeta a tensiones ideológicas que comprometen su credibilidad frente a la ciudadanía a la que debe servir.