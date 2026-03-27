Cate Blanchett presta a Zendaya uno de sus vestidos más recordados para el estreno de su nueva película

Para la gira de promoción de su nueva película, The Drama, Zendaya y su estilista Law Roach han vuelto a explotar el method dressing, es decir, planear los looks en relación con la temática de la cinta. En este caso, el nuevo proyecto de la actriz junto a Robert Pattinson narra la historia de una pareja que descubre un secreto oscuro en medio de los preparativos de su boda.

Por eso, Zendaya y Law Roach han tirado de la tradición de las novias estadounidenses de lucir 'algo viejo, algo nuevo y algo prestado' para las premieres de The Drama en diferentes ciudades.

En el primer estreno, en Los Angeles, la estrella lució un vestido blanco de Vivienne Westwood que lució por primera vez en los premios Oscar de 2015, mientras que para la premiere de París apostó por un vestido a medida de Louis Vuitton que representaría ese 'algo nuevo'.

Zendaya, en las premieres de Los Ángeles, París y Roma Getty Images

Se trataba, de nuevo, de un vestido blanco, pero rematado en una gran lazada con cola en la parte posterior de color negro que, al igual que la película, hacía una transición hacia el look que Zendaya eligió este jueves para el estreno de The Drama en Roma. La actriz eligió un vestido negro de escote pronunciado que es su 'algo prestado' que le ha dejado una de las grandes estrellas de Hollywood: Cate Blanchett.

Zendaya, en el estreno de 'The Drama' en Roma Daniele Venturelli/Getty Images

Así lo ha confirmado Law Roach que ha agradecido a Blanchett que les dejara el vestido, un diseño de alta costura de Armani Privé que la actriz lució en la alfombra roja del Festival de Venecia el año pasado y en los premios SAG de 2022. La protagonista de Blue Jasmine ha hecho de la sostenibilidad una de sus señas de identidad en las alfombras rojas y es habitual que reutilice vestidos constantemente, por lo que era una opción significativa para Zendaya.

Cate Blanchett, con el vestido de Armani Privé en el Festival de Venecia 2025 Getty Images

Al igual que Blanchett, la actriz apostó por el pelo ondulado, añadiendo unos ojos ahumados totalmente diferentes al delineado que ha lucido hasta ahora, apostando por un look de belleza más oscuro, siguiendo la narrativa de sus estilismos.

Zendaya tiene un 2026 plagado de proyectos en los que sin duda ella y Law Roach aprovecharán para seguir explotando el method dressing. El próximo mes de abril estrena la tercera temporada de Euphoria donde también estará Rosalía, mientras que en julio llegará el turno de La Odisea de Christopher Nolan en la que también comparte pantalla con Robert Pattinson, además de con su ya marido, Tom Holland.

Pattinson y Zendaya volverán a reencontrarse en diciembre para el estreno de la tercera parte de Dune, que probablemente dejará looks para el recuerdo. Fue precisamente para promocionar la segunda entrega de la saga cuando la actriz eligió el traje robótico de Thierry Mugler que dejó a todos boquiabiertos.