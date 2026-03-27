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Cate Blanchett presta a Zendaya uno de sus vestidos más recordados para el estreno de su nueva película
Moda y Belleza
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Cate Blanchett presta a Zendaya uno de sus vestidos más recordados para el estreno de su nueva película

Zendaya ya había promocionado 'The Drama' con algo viejo y algo nuevo, por lo que ahora tocaba algo prestado. 

Uxía Prieto
Uxía Prieto
Cate Blanchett y Zendaya, luciendo el mismo vestido
Cate Blanchett y Zendaya, luciendo el mismo vestidoGetty Images

Para la gira de promoción de su nueva película, The Drama, Zendaya y su estilista Law Roach han vuelto a explotar el method dressing, es decir, planear los looks en relación con la temática de la cinta. En este caso, el nuevo proyecto de la actriz junto a Robert Pattinson narra la historia de una pareja que descubre un secreto oscuro en medio de los preparativos de su boda. 

Por eso, Zendaya y Law Roach han tirado de la tradición de las novias estadounidenses de lucir 'algo viejo, algo nuevo y algo prestado' para las premieres de The Drama en diferentes ciudades. 

En el primer estreno, en Los Angeles, la estrella lució un vestido blanco de Vivienne Westwood que lució por primera vez en los premios Oscar de 2015, mientras que para la premiere de París apostó por un vestido a medida de Louis Vuitton que representaría ese 'algo nuevo'. 

Zendaya, en las premieres de Los Ángeles, París y Roma
  Zendaya, en las premieres de Los Ángeles, París y RomaGetty Images

Se trataba, de nuevo, de un vestido blanco, pero rematado en una gran lazada con cola en la parte posterior de color negro que, al igual que la película, hacía una transición hacia el look que Zendaya eligió este jueves para el estreno de The Drama en Roma. La actriz eligió un vestido negro de escote pronunciado que es su 'algo prestado' que le ha dejado una de las grandes estrellas de Hollywood: Cate Blanchett. 

Zendaya, en el estreno de 'The Drama' en Roma
  Zendaya, en el estreno de 'The Drama' en RomaDaniele Venturelli/Getty Images

Así lo ha confirmado Law Roach que ha agradecido a Blanchett que les dejara el vestido, un diseño de alta costura de Armani Privé que la actriz lució en la alfombra roja del Festival de Venecia el año pasado y en los premios SAG de 2022. La protagonista de Blue Jasmine ha hecho de la sostenibilidad una de sus señas de identidad en las alfombras rojas y es habitual que reutilice vestidos constantemente, por lo que era una opción significativa para Zendaya. 

Cate Blanchett, con el vestido de Armani Privé en el Festival de Venecia 2025
  Cate Blanchett, con el vestido de Armani Privé en el Festival de Venecia 2025Getty Images

Al igual que Blanchett, la actriz apostó por el pelo ondulado, añadiendo unos ojos ahumados totalmente diferentes al delineado que ha lucido hasta ahora, apostando por un look de belleza más oscuro, siguiendo la narrativa de sus estilismos. 

Zendaya tiene un 2026 plagado de proyectos en los que sin duda ella y Law Roach aprovecharán para seguir explotando el method dressing. El próximo mes de abril estrena la tercera temporada de Euphoria donde también estará Rosalía, mientras que en julio llegará el turno de La Odisea de Christopher Nolan en la que también comparte pantalla con Robert Pattinson, además de con su ya marido, Tom Holland. 

Pattinson y Zendaya volverán a reencontrarse en diciembre para el estreno de la tercera parte de Dune, que probablemente dejará looks para el recuerdo. Fue precisamente para promocionar la segunda entrega de la saga cuando la actriz eligió el traje robótico de Thierry Mugler que dejó a todos boquiabiertos. 

Uxía Prieto
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Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

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