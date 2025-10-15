Pierpaolo Piccioli, diseñador de Balenciaga, desvela la realidad de la aparición sorpresa de Meghan Markle en su desfile

La aparición sorpresa de Meghan Markle en el desfile de Balenciaga en la semana de la moda de París fue uno de los momentos más comentados ya que nadie sabía que la duquesa de Sussex se sentaría en la primera fila del show.

Ataviada con una capa blanca y un look totalmente monocromático, Markle presenció el debut del diseñador Pierpaolo Piccioli al frente de la histórica casa de moda y después se abrazó con él para felicitarlo. Ahora, el director creativo de Balenciaga ha revelado en una entrevista cómo se gestó realmente la aparición de Markle.

"Meghan y yo nos conocimos hace unos años y hemos seguido escribiéndonos desde entonces. Ella me contactó y me dijo que le encantaría venir al desfile", explica Piccioli en una entrevista con The Cut, confirmando que fue iniciativa de la duquesa de Sussex.

El diseñador italiano cuenta que "no hubo una estrategia ni una gran planificación" y que no dijo a nadie que Markle aparecería en el desfile. "Quería que fuera una sorpresa. En la moda las sorpresas de verdad son escasas, y esta fue preciosa", asegura Piccioli.

Además del conjunto blanco que llevó al desfile, Markle lució otro look de la firma durante su estancia en París. La duquesa de Sussex fue fotografiada saliendo de su hotel con un vestido negro con una pequeña capa en la parte superior, siguiendo la línea de su look anterior.

Meghan Markle, con un vestido negro de Balenciaga en París Getty Images for Balenciaga

Sobre su presencia en la semana de la moda de la capital francesa, un representante de Markle afirmó que simplemente quería apoyar el trabajo de Piccioli. "A lo largo de los años, la duquesa ha vestido una serie de diseños de Pierpaolo", comentó el portavoz en un comunicado recogido por Vogue.

"Ella ha admirado durante muchos años su artesanía y elegancia moderna y esta noche no ha sido diferente. Esta tarde refleja la culminación de muchos años de arte y amistad, mostrada en el apoyo de su nuevo capítulo creativo en Balenciaga", rezaba el texto, publicado tras la aparición de Markle en el desfile.