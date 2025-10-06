La polémica no abandona a Meghan Markel en su vuelta de EEUU a Europa: "Insensible"

Un vídeo de apenas unos segundos ha bastado para que Meghan Markle vuelva a situarse en el ojo del huracán. La duquesa de Sussex ha compartido en su cuenta de Instagram un clip en el que se la ve en una limusina, con las piernas cruzadas y los pies apoyados en el asiento, mientras cruza varios puentes sobre el Sena, en París. La escena habría pasado inadvertida para los mortales que no siguen las redes sociales si no fuera porque, en ese momento, pasa delante del Pont d’Alma, el túnel en el que murió Diana de Gales en 1997.

El gesto, aparentemente inocente, ha sido más que suficiente para tocar la fibra sensible de los royals británicos, que no han perdonado en redes sociales, donde han puesto tibia a Meghan Markle por compartir un momento de relajación cerca del punto del accidente en el que murió la madre del príncipe Harry, su marido. Un asunto que, pese a las casi tres décadas que han pasado desde el siniestro, todavía es un tema delicado en Buckingham.

"Insensible", "falta de tacto" o "incomprensible" son solo algunos de los lindos calificativos que se repiten en los comentarios. En X (antes Twitter), son varios los usuarios que ya han expresado su sorpresa después de ver el vídeo de Meghan Markle: “Por favor, decidme que eso no es real… ¿De verdad lo ha hecho?” o “Filmarse conduciendo por París de noche manda justo el mensaje que quiere mandar”, escribía otro usuario con sarcasmo.

“Insensible más allá de lo creíble”



El experto en la casa real británica Richard Fitzwilliams, una de las voces más consultadas en Reino Unido sobre la Casa Windsor, ha sido aún más duro y, en declaraciones al Daily Mail, ha calificado la publicación de Meghan Markle de “absolutamente incomprensible”, “de una torpeza increíble” e “insensible hasta decir basta”.

“Cuesta entender en qué pensaba… Da la impresión de que no lo pensó en absoluto. Ningún asesor sensato le habría recomendado algo así. Tiene todo el derecho del mundo a asistir a desfiles de moda, pero compartir un vídeo que pueda recordar, aunque sea de lejos, a la muerte de la princesa Diana resulta difícil de creer”, señala Fitzwilliams.

El analista incluso insinuó que el príncipe Harry podría no habérselo tomado bien. "Estoy seguro de que no quería ofender, pero demuestra una total falta de reflexión. No creo que pretendiera ser irrespetuosa, aunque es otro ejemplo de un gesto de los Sussex que no tienen explicación. La muerte de Diana marcó profundamente la vida de Harry, y dudo que le parezca apropiado. Aunque la apoye en público, sospecho que estará horrorizado”, añadió el experto en la casa real británica en el tabloide británico.

Su regreso a Europa, por Balenciaga



El entorno de la duquesa no quiso pronunciarse directamente sobre el vídeo, aunque un portavoz explicó a la revista People que su visita a París tenía un motivo muy distinto: apoyar al diseñador Pier Paolo Piccioli, nuevo director creativo de Balenciaga y amigo personal de Meghan. “Ha admirado durante años la elegancia y el trabajo de Pier Paolo Piccioli, y esta noche no fue diferente”, dijo el representante. La duquesa, de 44 años, acudió al desfile de la firma durante la Semana de la Moda de París, su primera visita al continente desde los Juegos Invictus de 2023, celebrados en Düsseldorf.

Los asistentes la vieron saludar a Anna Wintour, Anne Hathaway y Baz Luhrmann, con quien incluso se intercambió un beso. Llevaba un diseño hecho a medida de Balenciaga, acompañado de un bolso negro de ante, unos pendientes de diamantes ovalados y unos tacones de 870 euros. El conjunto, firmado por Piccioli, combinaba "elegancia moderna y dramatismo contenido", aunque en redes muchos lo interpretan de otra forma. “Camina como si fuera su propio desfile”, escribió un usuario al ver el vídeo de su salida del evento. Otro le respondió: “Pensé lo mismo. Ese es el paseo del ‘soy muy importante, ¿sabes?’”.