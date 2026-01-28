Si tu cera es de este color, preocúpate: guía médica para saber si tienes una infección o un tapón mirando el bastoncillo

Todo el mundo la tiene, pero nadie habla de ella. El popularmente conocido como cerumen es importante para proteger el conducto auditivo y transportar la suciedad al exterior. Según el diario Welt, su propio color puede proporcionar información sobre la salud auditiva.

Tal y como reza la publicación, normalmente, la cera es amarillenta o marrón. No obstante, si las cosas no van bien para ti en cuanto a la salud, la cera también puede adoptar colores completamente diferentes. Estos son los tres casos en los que hay que activar las alarmas y consultar a un profesional, según la Clinica Cleverland de Estados Unidos, consultada en el medio de comunicación.

Si se pone verde , es una infección en el oído. Puede ser del oído medio.

, es una infección en el oído. Puede ser del oído medio. Si la cera está negra, probablemente sufras un tapón, es decir, una obstrucción del canal auditivo con cerumen, que ya no se puede eliminar. La causa de que la cera se acumule puede darse por causas como, el uso constante de auriculares, audífonos o bastoncillos de algodón. Entre los sintomas: picos, sensación de presión, pérdida auditiva...

Si la cera es marrón con trazas rojas, esto indica una lesión en el conducto auditivo. Si también tienes un flujo acuoso, podría indicar una rotura del tímpano. Aun así, deberías consultar a un otorrinolaringólogo.

El olor no es "buena señal"

Según la información consultada por el diario, la cera es inodora. En cambio, si se puede oler "no es buena señal": puede indicar una infección o infestación fúngica. Pero no solo los malos olores, los buenos pueden significar indicios de alguna enfermedad grave como la del jarabe de arce.

Tal y como reza la publicación, se trata de un trastorno metabólico congénito raro que "puede ser fatal" en pocos meses si no se trata. "La cera literalmente huele a jarabe de arce", explica la química ambiental Rabi Ann Musah de la Universidad Estatal de Luisiana, en una entrevista con la BBC. "Si notas este olor distintivo y agradable en las doce horas posteriores al nacimiento del bebé, sabes que padece este trastorno metabólico congénito". El tal caso se debe consultar rápidamente con un profesional.