Si siempre vistes con ropa cómoda, la psicología te define con estos rasgos de personalidad

En la cafetería, en la universidad o incluso en la oficina: no faltan quienes optan siempre por pantalones deportivos, sudaderas amplias o zapatillas. A primera vista, algunos lo interpretan como descuido. Sin embargo, distintos estudios psicológicos apuntan a lo contrario: elegir ropa cómoda puede ser un signo de inteligencia emocional y autocuidado.

La investigación llevada a cabo por los psicólogos Bettina Hannover y Ulrich Kühnen entre 2002 y 2011 reveló que la vestimenta influye en cómo nos percibimos a nosotros mismos. Quienes suelen usar ropa holgada y práctica se describen como tolerantes, espontáneos y abiertos, mientras que las personas que visten de traje tienden a definirse como precisas y estratégicas. En otras palabras, la ropa moldea la autoimagen de manera cotidiana.

Los expertos explican este fenómeno a través de la llamada “autocongruencia”: cuando lo que vestimos refleja cómo nos sentimos por dentro. Esa coherencia entre interior y exterior tiene efectos directos sobre el bienestar. De ahí que la ropa cómoda funcione como un espejo de autenticidad y, al mismo tiempo, como un mecanismo de regulación emocional. Sentirse a gusto físicamente envía al cerebro señales de calma, reduciendo el estrés y mejorando la concentración.

Más allá del confort físico, la elección de sudaderas y zapatillas suele estar ligada a un rasgo común: la autenticidad. Las personas que priorizan la comodidad rara vez buscan aparentar. Según los psicólogos, esta sinceridad con uno mismo está asociada a menores niveles de ansiedad, relaciones más estables y una mayor satisfacción vital.

Eso sí, no todo es positivo. Los especialistas advierten que un cambio brusco hacia ropa excesivamente descuidada puede ser una señal de alerta, relacionada con agotamiento emocional o depresión. La clave está en diferenciar entre la elección consciente, como parte de un estilo de vida saludable, y el retraimiento provocado por el malestar psicológico.

Quienes optan por ropa cómoda de forma deliberada también suelen mostrar menor dependencia de la moda y de la presión social. Esto, paradójicamente, refuerza su seguridad personal: transmiten la idea de que no necesitan definirse a través de etiquetas externas. Los psicólogos llaman a esto “autopresentación auténtica”, un rasgo magnético que despierta respeto y cercanía.

En definitiva, los pantalones deportivos y las camisetas anchas no son solo una elección estética. Para muchos, representan una forma de autocuidado y una filosofía de vida: priorizar lo que importa, escucharse a sí mismos y vivir con menos presión externa. Quizá, detrás de cada look cómodo, haya una lección de estilo mucho más profunda de lo que parece.