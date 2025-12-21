Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Nueve 'gadgets' de belleza para regalar en Navidad o Reyes y triunfar
Es el momento para hacer un 'regalazo'. 

  Plancha de pelo ghd chronosLas planchas de pelo de ghd están reconocidas como unas de las mejores del mercado por su fiabilidad y la tecnología que permite peinar el cabello sin dañarlo. La más avanzada es el modelo chronos, que esta Navidad está disponible en color burdeos con un cofre a juego perfecto para regalar. Puedes comprarla por 379 euros en su web. GHD
  Masajeador de presoterapia ocularEsta masajeador con potencia y temperatura regulables es perfecto para entrar en un estado de relajación y para drenar la zona ocular. Puedes comprarlo en la web de Renpho por 84,99 euros. 
  Dispositivo facial Age-R Booster Pro Pink Edition de MedicubeEste dispositivo facial es uno de los más vendidos en el mercado y el más popular en redes sociales por un motivo: tiene seis tecnologías y cuatro modos de luz diferentes para trabajar textura, poros, volumen, contorno y absorción desde casa. Puedes comprarlo por 289,99 euros. MIIN COSMETICS
  Air Wand de BaBylissEsta herramienta es mucho más que un secador, es un dispositivo totalmente funcional que es lo único que hace falta para tener una melena bonita sin complicarse la vida. Además de la función de secado rápido, incluye varios cabezales diferentes para combatir el encrespamiento, un cepillo para volumen y otro cepillo alisador. Puedes comprarlo por 169,90 euros. BaByliss
  Mascarilla de luz LED de CurrentbodyEs la mascarilla de luz LED más popular del mercado y todo un éxito de ventas a pesar de su elevado precio. La terapia de luz roja ayuda a estimular la producción de colágeno logrando una piel más tersa y con menos líneas de expresión. Puedes comprarla por 449,99 euros. 
  Depiladora de luz pulsada IPL de BraunEsta depiladora Silk expert Pro 3 de Braun permite obtener resultados de salón en casa, manteniendo la piel más suave y sin vello durante más tiempo. Tiene tres niveles de intensidad, dos modos y varios cabezales diferentes para adaptarse a las diferentes zonas del cuerpo. Puedes comprarla por 299,99 euros. BRAUN
  TheraFace Depuffing Wand de TherabodyEste dispositivo facial de Therabody es perfecto para llevar en cualquier viaje. Esta herramienta combina frío y calor para desinflamar, suavizar ojeras y mejorar la luminosidad. El frío reduce la hinchazón, mientras que el calor ayuda al drenaje linfático y a la absorción de productos. Puedes comprarla por 149 euros. THERABODY
  Secador Supersonic de Dyson¿Gastarse 300 euros en un secador? Para muchas si se trata del Supersonic de Dyson no hay ninguna duda. Es probablemente el producto capilar más cotizado del mercado ya que permite un secado rápido y sin calor para evitar dañar el pelo. Puedes comprarlo por 299 euros. DYSON
  Masajeador Bear 2 Body de ForeoEste masajeador corporal de Foreo está especialmente indicado para mejorar el aspecto de la piel, reafirmándola y reduciendo la celulitis. A través de las microcorrientes y el masaje T-Sonic, consigue resultados probados en una semana. Puedes comprarlo por 299 euros.FOREO
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora de LIFE en El HuffPost España, esa sección en la que intentamos contar el lado hedonista de la vida sin dejar de lado otras realidades.

  

Sobre qué temas escribo

Como redactora de LIFE, escribo sobre temas de cultura, moda, belleza o estilo de vida. También he abordado temas de medioambiente, feminismo o sociales, pero donde más cómoda me encuentro es explorando la relación de la moda con otras disciplinas culturales o su impacto social, y sobre todo lo que tenga que ver con el cuidado de la piel.

 

Siempre desde una perspectiva cercana, he tratado cuestiones como la estrategia del Museo del Prado para triunfar a través de sus redes sociales, explicado cómo Melania Trump utilizó su armario como arma política o desmentido bulos relacionados con la protección solar. Es probable que el 80% de los temas que he publicado se hayan escrito mientras sonaban Beyoncé, Oasis y Arctic Monkeys. Además, también me encargo de preparar el boletín de LIFE que enviamos cada sábado intentando resumir la actualidad de la semana.

 

Mi trayectoria

Nací en Vigo en 1992 y desde que tengo uso de razón siempre quise ser periodista. La única excepción fue la época en la que tuve fantasías con ser pintora, pero descarté rápido la idea cuando mis padres me anotaron a clases y me di cuenta de que no era lo mío. Estudié Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela (USC), donde me gradué en 2014 después de pasar un año en Roma que me hizo apreciar todavía más la cultura italiana. Dejé Galicia para mudarme a Madrid en 2015 y cursar el Máster de Periodismo Cultural en la Universidad San Pablo Ceu. Aprendí en Radio Galega y en Pentación Espectáculos, donde descubrí lo que hay detrás de producciones de teatro y de grandes eventos como el Festival de Mérida. Colaboré puntualmente con Guía Repsol o la revista L'Officiel y llegué a El HuffPost en 2016, donde empecé compaginando mi trabajo como redactora de Branded Content con temas para la sección de tendencias, que terminó convirtiéndose en LIFE, donde actualmente soy una de las redactoras. Fui finalista en los Premios Ecovidrio de 2017.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 