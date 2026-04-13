Tendam tiene doce marcas, 1.800 tiendas y la mayoría de españoles no saben que es el mismo grupo: qué hay detrás de Cortefiel, Springfield y Women’secret
Bajo el sello de Tendam se esconde un imperio nacido en una sastrería de Madrid.
Es muy probable que en estos momentos lleves apuesta alguna prenda de su grupo o que hayas pasado en algún momento por delante de uno de sus escaparates. Sin embargo, si alguien te pregunta qué es Tendam, quizá es posible que no sepas responder.
Bajo este nombre se esconde uno de los grupos de moda más importantes de España. La compañía, que tiene doce marcas (Women’secret, Springfield, Cortefiel, Pedro del Hierro, Hoss Intropia, Slowlove, High Spirits, Dash and Stars, OOTO, HI&BYE, Milano y Fifty) posee mas de 1.800 tiendas en todo el mundo, distribuidos en cerca de 80 países, en cuatro continentes, según la propia empresa.
De una mercería en Madrid a un imperio global
La historia de Tendam nació en una sastrería familiar en Madrid por 1880. Pero el salto a la fama se dio cuando nació la marca Cortefiel en 1945, su marca más antigua y con la que el grupo empezó a vestir a un público maduro y elegante que buscaba calidad por encima de las modas pasajeras, tal y como resalta ReasonWhy.
Durante décadas, se llamó Grupo Cortefiel, pero su ambición llevó a la compañía a la necesidadad de rejuvenecerse. Así nació en 1988 Springfield, una apuesta estratégica para conquistar a un público joven y urbano que necesitaba ropa cómoda para el día a día.
Solo cinco años después, en 1993, completaron el puzzle con el lanzamiento de Women’secret, revolucionando el sector de la lencería femenina con un enfoque de moda accesible para todas las mujeres.
El cambio de nombre
En 2018, la compañía se rebautizó como Tendam con intención de operar como una plataforma global, conectando bajo un mismo nombre marcas como Pedro del Hierro o Women'Secret.
El nombre Tendam no fue fruto del azar. Combina conceptos como tendencia y tándem. La idea era proyectar la imagen de una compañía donde varias marcas trabajan juntas compartiendo tecnología y una base de datos de clientes.