El nombre que casi tuvo Zara: la historia de cómo Amancio Ortega tuvo que cambiar el de su tienda

Si hoy abres tu armario, lo más probable es que encuentres alguna prenda con la etiqueta de Zara. Es la marca por excelencia que sobrevive a todas las crisis y que ha vestido desde celebrities como Taylor Swift hasta a miembros de la Casa Real como la reina Letizia. Pero, si el destino no hubiera intervenido, hoy no estaríamos comprando nuestros vaqueros en Zara sino en Zorba.

La historia de como el hombre más rico de España terminó bautizando a su imperio textil como Zorba, no tiene nada que ver con marketing sino con una cuestión de trato y ahorro.

Un 'tetris' de letras baratas

En 1975, Amancio Ortega abrió la primera tienda Zara en A Coruña, donde vendía ropa de mujer, hombre y niño. Pero el nombre que mundialmente conocemos no era el que inicialmente iba a aparecer en el rótulo.

Esta primera tienda, ubicada en la calle Juan Flórez, iba a llamarse Zorba, en honor al protagonista de Zorba el Griego, una película que encantaba al fundador de Inditex. Sin embargo, Ortega no había previsto que a unos metros de su local ya existía un negocio con el mismo nombre.

Tal y como recogió en su día el diario 20 Minutos, el dueño de la cafetería —según el estratega de marca Fernando de Córdoba, una zapatería, como contó en una intervención en la SER— al enterarse de la apertura se puso en contacto con Amancio Ortega para explicarle que tener dos locales con el mismo nombre en la misma zona generaría confusión entre los clientes.

La solución de Ortega no fue buscar un nuevo nombre desde cero, sino jugar al Tetris con las letras del cartel que ya tenía encargadas. Ortega y su equipo reordenaron las letras de Zorba para ver qué podían salvar.

Lo que empezó como 'parche' para evitar un conflicto entre negocios, resultó ser un golpe de suerte estratégico para Zara. Este nombre cumplía con todos los requisitos para ser un nombre que resonara en la cabeza de cualquier cliente: era corto, sonoro y fácil de pronunciar.

Un nombre global nacido al azar

Aquel cambio en 1975 permitió a la marca establecerse mundialmente como una de las marcas pioneras más reconocidas en el mundo textil.

Zara que pertenece a Inditex desde la fundación del grupo en 1985, cuenta con más de 2.000 tiendas físicas distribuidas en 97 países, y es sin duda una de las mayores cadenas de moda del planeta que factura miles de millones y marca el ritmo de las tendencias globales.