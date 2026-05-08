Un papa en deportivas: la imagen viral de León XIV luciendo unas Nike 

Se cumple un año del inicio del pontificado del papa León XIV y en estos últimos doce meses el pontífice ha dejado imágenes para el recuerdo, especialmente de todas las 'primeras veces' que ha ido tachando en sus primeros pasos al frente de la Iglesia Católica.

León XIV, cuyo nombre de nacimiento es Robert Prevost, es el primer papa estadounidense de la historia y probablemente también el primero en ser fotografiado luciendo unas deportivas de Nike. En las últimas horas se ha viralizado en redes una imagen del pontífice luciendo unas deportivas blancas en las que se puede apreciar el mítico swoosh, el logotipo de la firma, en color negro.

La imagen pertenece al tráiler del documental Leone a Roma, de Vatican News —portal de noticias de la Santa Sede—, en el que se abordan con testimonios e imágenes inéditas los años que el papa pasó en la ciudad italiana a principios de los 2000.

La fotografía en la que Prevost aparece con las deportivas se incluye como un recurso más y no se especifica cuándo se tomó pero, a juzgar por la naturaleza del documental, lo más probable es que se trata de una imagen de una etapa previa en la que todavía no era papa.

Desde que la imagen comenzó a correr como la pólvora en redes muchos usuarios han especulado con qué modelo de deportivas lucía el papa. A primera vista podrían ser unas Air Force o incluso algún modelo de Dunk, pero según la web especializada en deportivas Just Fresh Kicks se trata de un modelo actualmente descatalogado, el Nike Franchise Low.

Se trata de un modelo popular en los 70 y 80 en el apartado de tenis de la marca, que se relanzó en 2008 con el nombre Franchise Low Plus. Según la web, este modelo encajaría con la suela y la puntera que se pueden entrever en la foto del papa. León XIV es un gran aficionado al tenis e incluso se reunió hace un año con Jannik Sinner en Roma, por lo que no sería de extrañar que se hubiera fijado en un modelo de deportivas de este estilo.

Un papa fan del béisbol

El papa nació en Chicago y eso, por muy Sumo Pontífice que sea, se nota. León XIV no ha ocultado que es forofo del béisbol y concretamente de los White Sox, el equipo de su ciudad natal. Esa pasión dejó una imagen pintoresca hace un año, apenas un mes después de que fuera elegido en el cónclave.

Durante una de sus audiencias semanales, el papa recibió a una pareja de recién casados en la plaza de San Pedro que no dudaron en entregarle una gorra negra de los White Sox.

León XIV, con la gorra de los White Sox SOPA Images

En ese momento, León XIV se la puso y posó con la pareja en un momento que ellos no olvidarán nunca y que además dejó para la historia una imagen muy poco habitual entre los jefes de la Iglesia Católica.