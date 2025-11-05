Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una base de maquillaje para cada tipo de piel: siete ejemplos para cada necesidad
Base de maquillaje sobre una esponja

Una base de maquillaje para cada tipo de piel: siete ejemplos para cada necesidad 

Existen productos diseñados para todo tipo de piel, desde grasa a seca, pasando por sensible o madura.

Uxía Prieto
Uxía Prieto
  Para piel maduraA medio camino entre una base y una cc cream, este producto de It Cosmetics ofrece una cobertura total. Además, contiene tratamiento antiedad y protección SPF 50. Su precio habitual es de 49 euros. 
  Para un acabado mateLa base de maquillaje Facefinity 3 en 1 de Max Factor es apta para todo tipo de pieles y perfecta para las que buscan un acabado mate sin transferencias. Eso sí, con una fórmula ligera a pesar de ser resistente al agua, al calor y a la humedad. Cuesta 15,90 euros. 
  Para pieles sensiblesLa base Redness Solutions de Clinique no solo cubre las rojeces sino que calma la piel para evitar el enrojecimiento, por eso es indicada especialmente para pieles sensibles. Se trata de un producto no comedogénico (no obstruye los poros), de acabado natural y cobertura media. Su precio es de 52,50 euros. 
  Para piel secaLa base Accord Parfait de L'Oreal es un clásico y es perfecta para pieles secas ya que su fórmula contiene ácido hialurónico. Este maquillaje ofrece una textura ligera y una cobertura modulable, fundiéndose perfectamente en la piel. Su precio es de alrededor de 17 euros.
  Para piel grasaLa base Double Wear de Estée Lauder es una de las más vendidas del mercado por varias razones: es de larga duración, de cobertura modulable de media a completa y de textura ligera. Además, es adecuada para piel grasa ya que no incluye aceites y controla el sebo durante todo el día. Cuesta 54 euros. 
  Para un acabado luminosoSi la de Estée Lauder triunfa, la base Luminous Silk de Giorgio Armani no se queda atrás. ¿Las razones? Como su nombre bien dice, porque consigue un acabado radiante, luminoso y sedoso en la piel del rostro. Cuesta 62 euros. 
  Para pieles con tendencia acneicaLa base Fit Me Mate de Maybelline es específica para pieles grasas y perfecta para aquellas con tendencia acneica. Ayuda a minimizar los poros gracias a su textura ligera que consigue un acabado natural. Su precio es de alrededor de seis euros.
