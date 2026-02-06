Compra una botella de agua en el aeropuerto y se da cuenta de un detalle muy importante: "No ha sucedido hasta que el mercado ha sido intervenido"

Una mujer compra una botella de agua en una máquina expendedora de un aeropuerto.

El actor y humorista David Pareja, conocido por su sección en El Intermedio, ha publicado un video en su cuenta de TikTok, preguntando a sus seguidores si recuerdan cuando en los aeropuertos costaban las botellas de agua "3, 4 euros o lo que les diera la gana".

Al hilo de esto, ha recordado cuando el Gobierno limitó los precios de venta máximos de las botellas de agua a un euro. Sin embargo, esta afirmación no es del todo cierta. La decisión fue tomada por la empresa pública AENA en 2018, obligando a vender botellas de agua de 33 cl y 50 cl a un precio máximo de 1 euro en máquinas expendedoras y tiendas seleccionadas de la mayoría de aeropuertos españoles.

"El Gobierno dijo 'a partir de ahora las botellas de agua están limitadas a 1,40 euros. ¿Qué ha sucedido cuando ha pasado esto? ¡Tachán!, botellas a 0,99 euros", expone David Pareja.

"De repente, señoras y señores, aparece la libre competencia justo cuando el mercado ha sido intervenido por el Gobierno en los productos de primera necesidad", relata el humorista.

David Pareja ironiza sobre esta cuestión: "¿Pero cómo es posible, si había un montón de sitios donde podías comprar agua y podían hacerse competencia entre ellos. En vez de 3, 2.5, 1,5, 0,99 euros. Pero no ha sucedido hasta que el mercado ha sido intervenido".

Precios bajos, pero con matices

Cabe aclarar que los límites impuestos por AENA solo se aplican, como no podía ser de otra forma, en los aeropuertos españoles gestionados por la empresa pública.

En estos, el precio de una botella de agua de 33cl o 50cl está limitado a 1 euro., pero solo en máquinas expendedoras seleccionadas y en puntos de venta obligados. No ocurre lo mismo en cafeterías o tiendas específicas, donde el precio puede ser muy superior, a menudo por encima de 1,50 euros.

Una medida impuesta para evitar abusos que en 2022 fue tumbada por una sentencia del Tribunal Supremo, que obligaba a Aena a cambiar los contratos arrendatarios, impidiendo así que el gestor aeropuertario imponga un límite máximo a los precios de cualquier artículo.

Pese a ello, parece que los límites a los precios de las botellas de agua continúa aplicándose en los aeropuertos gestionados por la empresa pública, tal como señala el actor y humorista David Pareja.