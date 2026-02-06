Va con su mujer embarazada a un bar y lo que hace una camarera genera polémica: "Me da hasta vergüenza ajena explicar los hechos"

Polémica por la reseña que ha compartido Jesús Soriano, conocido como Soy Camarero, en redes sociales. En la queja, donde da una estrella de Google al local en cuestión, se lamenta del trato a su mujer embarazada.

"Me da hasta vergüenza ajena explicar los hechos", ha señalado antes de dar a conocer todo lo que hay detrás de esta mala reseña.

Ha explicado que fue con su mujer embaraza y esta se encontraba "indispuesta": "Quería usar el baño a lo que yo iba a hacer una consumición para ello". Pero se toparon con la "camarera simpática de turno".

Esta les dijo que el baño "está ocupado y que ni se le ocurra entrar a vomitar": "Debería haber vomitado en el suelo por la poca empatía y falta de respeto ya que ni me dejó abrir la boca para nada más".

La respuesta del local

El local ha respondido a esta queja pero con un mensaje que, parece, no ha convencido demasiado ni a Jesús Soriano ni a muchos otros usuarios que han comentado la publicación.

"Hola Buenas tardes lo primero de todo los servicios son para los clientes y usted no lo era y si quiere usarlo ante todo educación y pedir usar nuestros servicios de manera adecuada. Que esté el local vacío no es un asunto de peso pásate en otro momento y verás como no lo está tenemos clientes de confianza y eso es por algo", han sentenciado desde el negocio.

¿Se puede cobrar por ir al baño?

La web especializada en hostelería qamarero.com explicó hace unos meses que no existe una normativa estatal que diga específicamente si se puede o no prohibir el acceso a los baños de estos locales.

La decisión final depende del propietario del restaurante o de las políticas internas del establecimiento, que en la mayoría de ocasiones suelen dejar que los ciudadanos accedan sin pagar, sobre todo si es una emergencia.

Como no podía ser de otra forma, existe el derecho de admisión para los bares, también para estos casos, y los propietarios pueden restringir el acceso a sus servicios basándose en las normas internas de acceso y permanencia.

¿Qué ocurre si es una emergencia?

¿Pero qué ocurre si esa persona está en una situación de gravedad extrema? Hay excepciones para casos de emergencia donde alguien puede pedir usar las instalaciones sanitarias del local.

En este caso entra en juego la ley de convivencia ciudadana que hay vigente en algunas comunidades autónomas.

En qamarero.com recogen las declaraciones del abogado y especialista Xavi Abat, que señala que "negar el acceso en situaciones de urgencia podría considerarse ilícito administrativo, sujeto a sanción".

La organización de consumidores (OCU) reconoce que en el ámbito de la legalidad de España, el uso de los aseos puede estar limitado a clientes que sí hayan tomado algo en el negocio.