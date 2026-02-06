Confirmado por el Ministerio de Inclusión: el Ingreso Mínimo Vital (IMV) llega a 798.312 hogares en enero, un 18,8% más

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) sigue creciendo con el paso de los años. La medida, que garantiza un ingreso mínimo a las familias que lo necesiten, ha aumentado en 2025 un 18,8% más en comparación al último registro. Así lo ha confirmado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones este viernes tras publicar la última nómina.

Este incremento supone 126.463 prestaciones activas más que en el último año del que había registros. En este pasado mes de enero ya había 2.441.675 personas beneficiarias de esta prestación, es decir, un 19,1% más que al inicio del año pasado.

Los más beneficiados por el IMV

De todos esos beneficiarios más de un millón son niños y adolescentes — concretamente 1.001.789—. En total, el IMV consta de una prestación de 546,8 euros al mes por hogar, lo que se traduce en 457,7 millones que pone las arcas del Estado para poder hacer frente a esta necesidad social.

Según ha detallado el Ministerio de Inclusión liderado por Elma Saiz, que recientemente ha asumido la portavocía del Gobierno presidido por Pedro Sánchez, un total del 53,4% de los beneficiarios de esta medida son mujeres: en total, 1.304.395.

Además, la medida ayuda a una mayoría de hogares en el que residen menores de edad. Concretamente, dos tercios de las familias —552.281 hogares, el 69,1 % del total—. El resto, se tratan de familias monoparentales que alcanzan los 135.204.

Los menores de edad, prioridad

El IMV tiene una medida complementaria específicamente para ayudar a aquellos que cuenten en casa con menores de edad que requieren de recursos más amplios y concretos. En ese aspecto, el Complemento de Ayuda a la Infancia ha ayudado a más de medio millón de hogares, lo que supone una media de 66 euros por menor y hasta 119,7 por hogar.

"El Ingreso Mínimo Vital está siendo una herramienta eficaz para reducir la pobreza infantil, protegiendo a más de un millón de niños y niñas. Los últimos datos de la Encuesta de Condiciones de Vida confirman esta tendencia, con una mejora de los indicadores de pobreza, especialmente infantil, y desigualdad gracias al refuerzo de la protección social", destaca en una nota a la que ha tenido acceso El HuffPost la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Cómo empezó el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital es una medida que se puso en marcha en 2020, año de la pandemia, para ayudar a las familias que más lo necesitaban a tener, precisamente, un ingreso que les garantizara tener una vida digna. Concretamente, se puso en marcha el 29 de mayo de aquel año y, desde entonces, un total de 3,4 millones de personas se han visto protegidas por esta medida.

El Gobierno presidido por Pedro Sánchez, en coalición con Podemos, sacó adelante la medida vía Real Decreto. Aunque en primera instancia, el IMV tuvo retrasos y costó que pudiera llegar a aquellos que realmente lo necesitan, tras cinco años ha empezado a coger buen ritmo y ya un número considerable de hogares se han visto protegidos.

Bulos y requisitos

A lo largo de estos años, también se han esparcido innumerables bulos al respecto. Uno de ellos es que la "inmigración ilegal" se podía beneficiar de esta medida. Sin embargo, esto es rotundamente falso debido a que esta prestación exige de requisitos mínimos que deben cumplirse. Entre esas desinformaciones, destacan el permiso de residencia legal en España y poder demostrar una situación de vulnerabilidad económica que sólo se puede llevar a cabo con los papeles en regla en el país.

Según destaca el ministerio: "Para solicitar el IMV, es necesario haber residido en España de forma legal, efectiva y continuada durante al menos el año anterior. La residencia se demuestra mediante la inscripción en el registro central de extranjeros en el caso de ciudadanos comunitarios y suizos, o con la correspondiente autorización en el caso de personas de terceros países. El domicilio en España se verifica con certificado de empadronamiento, y la unidad de convivencia se demuestra mediante el libro de familia, certificados del registro civil o datos padronales".

Además, el proceso ahora mismo consta de un nuevo sistema de doble revisión de ingresos que permite a los hogares conocer de antemano la prestación que van a recibir. Desde mayo, las familias pueden conocer cuál es el estado de esta prestación que garantiza una protección mínima.