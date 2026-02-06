El entorno de Ayuso contraataca con un bulo a la exconcejala que denunció acoso en Móstoles

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, antes de comenzar una sesión de control en la Asamblea de Madrid.

La Comunidad de Madrid continúa dando explicaciones este viernes acerca del caso de la exconcejala del Ayuntamiento de Móstoles que ha hecho público un presunto caso de acoso sexual y otro laboral por parte del regidor de dicho municipio, Manuel Bautista. Y, como ocurrió ayer, los datos que está proporcionando a la prensa están castigando aún más su relato y argumentación.

El País, el mismo diario que ha destapado el supuesto escándalo, acaba de publicar una información en la que se hace eco de una respuesta del equipo de la también lideresa del Partido Popular de Madrid, acerca de la supuesta víctima. Esa contestación contiene un bulo sobre dicha mujer.

El entorno de Ayuso, concretamente uno de sus asesores, ha trasladado al citado medio que la exconcejala ya había denunciado hace años al director del centro educativo de Fuenlabrada en el que trabajaba, supuestamente por acoso sexual. No obstante, El País ha tenido acceso al proceso referido desde Sol y este no está relacionado con un delito de acoso sexual, lo que se denunció fue delito leve de coacciones y amenazas.

La sentencia: una condena al director por delito continuado de coacciones leves

El proceso se deriva de los hechos denunciados el 12 de junio de 2018. La mujer se presentó en el despacho del director del centro de Fuenlabrada, acompañada de otra compañera, solicitando que tomase medidas contra otro docente. Según el escrito judicial, "el denunciado se dirigió a ambas a grandes voces diciéndoles que, si se formulaba denuncia contra el referido profesor, abriría un expediente disciplinario a los autores de la denuncia. Y, dirigiéndose a la denunciante, le reiteró a gritos: 'Escúchame bien: si pones por escrito o haces alguna declaración sobre X [omisión del nombre], esto te va a costar el cargo y te abro un expediente disciplinario'. Lo anterior generó en la denunciante una profunda sensación de inquietud y desasosiego".

Cuatro días después, también recogido en el fallo judicial, queda recogido que el director le dijo que "vas a dejarlo porque tienes dos hijos pequeños…, y es lo mejor para ti...", sin que ella aceptase marcharse. Entonces, "el denunciado llamó al jefe de estudios, que estaba en un despacho contiguo, y, en su presencia, dijo: 'Es para comunicar que X [la denunciante] va a dejar su cargo el 3 de septiembre'".

¿Cuál fue el desenlace de aquel proceso? El director acabó siendo condenado por un delito continuado de coacciones leves (artículo 172.3 del código penal) que llevó aparejada una sanción económica de 1.050 euros.

Esta argumentación es facilitada en la misma jornada en la que han salido a la luz parte de las conversaciones que mantuvieron el 'número 2' y la 'número 3' de Ayuso con la supuesta víctima en la sede nacional de Génova 13, unas conversaciones en las que se expone que se desaconsejó la denuncia judicial cuando la mujer trasladó a altas instancias el presunto caso de acoso.