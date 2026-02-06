De Elon Musk a Bill Gates: 'tecno bros' cazados en los archivos de Epstein

La última serie de desclasificaciones sobre el 'caso Epstein' amenaza con no dejar títere con cabeza entre algunas de las personalidades que acostumbran a tener nombres propios en los listados de la revista Forbes. En medio de los tres millones de documentos que han ido saliendo a la luz -algunos volviendo a la oscuridad- se han colado los nombres de algunos de los mayores magnates tecnológicos, un perfil ya conocido popularmente como 'tecno bros'.

En esa línea, han tenido que pronunciarse al respecto multimillonarios de sobra conocidos como el fundador de Microsoft, el filántropo Bill Gates, pero también otros como quien incluso había usado el caso como arma arrojadiza en su complicada relación con el presidente Donald Trump. Elon Musk, CEO de Tesla y Space X, cuenta con múltiples comunicaciones con Epstein.

Al hombre más rico del mundo, pilar clave del apoyo al trumpismo y al movimiento MAGA, también le acompaña en estas revelaciones un multimillonario que representa la otra cara de la moneda. Se trata de Reid Hoffman, el creador de la mayor red social laboral del mundo, Linked-In, pero también un donante habitual de los demócratas. Estas son las menciones que han tenido en los archivos desclasificados cada uno de ellos y la forma que han tenido de reaccionar y defenderse públicamente.

Elon Musk: del "es hora de lanzar la bomba" a "¿hay algún buen momento para visitarlo?"

Puede que el caso más paradigmático de un 'tecno bro' acorralado por sus menciones en documentos desclasificados del 'caso Epstein' sea el de Elon Musk. Cuando se terminó el bromance con Trump, finalizó el trabajo a cargo de la agencia de recortes DOGE y dejó de ser un habitual en la Casa Blanca, pudiendo centrarse en el efecto que tenía en sus empresas y finanzas la guerra arancelaria del presidente; el tono cambió en gran medida.

Fue una publicación en X la que demostró que todo había saltado por los aires. Acusó a la misma persona a la que había financiado con millones su campaña de lo mismo que habían venido acusando al Partido Demócrata y personalidades que lo apoyan: "Es hora de lanzar la bomba: Donald Trump aparece en los archivos de Epstein. Esta es la verdadera razón por la que estos archivos no se han hecho públicos". Eran los primeros compases de junio de 2025.

A finales del pasado mes de enero, fue el Departamento de Estado -tras meses de presión demócrata en el Congreso- el que se vio obligado a desclasificar dichas tres millones de páginas. Y había una bomba para Musk, en forma de cadenas de correos electrónicos de él con Jeffrey Epstein en los que hablaron de verse, visitar la isla donde tenían lugar las fiestas. La clave de estas conversaciones es que se deja entrever que Musk nunca acudió a la isla ni a ninguna fiesta, a pesar de haber mostrado disposición a ello.

El correo que le ha hecho más daño y que está siendo utilizado en vallas publicitarias y acciones críticas es la respuesta a la siguiente pregunta de Epstein, que data del 24 de noviembre de 2012. "¿Cuántos de ustedes estarán allí para el helicóptero en la isla?", preguntó el pedófilo. "Probablemente solo Talulah [su exmujer] y yo. ¿Qué día/noche será el más alocado en su isla?", respondió Musk el día después. Un mes más tarde, el día de Navidad, el dueño de X le escribió a Epstein que "muchas gracias por la invitación, pero una experiencia tranquila en una isla es todo lo contrario de lo que busco".

Como no hubo visita, quedaron para comer el 4 de enero de 2013 en la isla de San Bartolomé -otra distinta a la de las fiestas-. Musk tampoco acudió a aquella cita: "Estuve enfermo toda la noche... Nos vemos en otra ocasión". No obstante, Epstein sí acudió a una invitación de Musk a visitar instalaciones de su empresa. "Gracias por la visita. Te lo habrías pasado genial en Navidad", dejó caer el pedófilo.

Epstein insistió en sus invitaciones a Musk, meses más tarde, ya en septiembre. Le propuso acudir a Nueva York, donde se celebraba la Asamblea General de la ONU. "Volar para ver a los diplomáticos de la ONU sin hacer nada sería una pérdida de tiempo", le espetó Musk negándose a ese plan. Epstein le contestó: "¿Crees que soy estúpido? Es broma, no hay nadie mayor de 25 años y todas son muy guapas".

Algo ocurrió en diciembre de ese mismo año. "¿Hay algún buen momento para visitarlo [a Epstein, se presupone]?", se interesó Musk . "Enviaré el helicóptero", contestó Epstein. Pero nunca se envió tal helicóptero y el empresario acabó diciéndole al propietario de Tesla que no habría visita: "Desafortunadamente, mi agenda me mantiene en Nueva York". No hay más correos entre ellos en fechas posteriores, si bien Epstein sí llegó a declarar que el 2 de agosto de 2015 iba a cenar Musk, pero también con otros magnates tecnológicos como Peter Thiel (PayPal y Palantir) o Mark Zuckerberg, responsable de Meta.

¿Cómo se ha defendido Musk estos días? Lógicamente ha hecho valer que no hay prueba alguna de que haya llegado a visitar nunca al pedófilo y su isla de los horrores, pero también ha cargado con otras personas que aparecen en los documentos. Comenta compulsivamente desde X reclamando que se realicen imputaciones judiciales: "Nunca asistí a ninguna de las fiestas de Epstein. La verdadera prueba de justicia no reside en la publicación de los archivos, sino en el procesamiento de quienes cometieron crímenes atroces junto a Epstein".

Gates: "Lamento cada minuto que pasé con él y me disculpo"

El caso de Bill Gates ha sido especialmente sonado, puesto que hay distintos documentos gráficos que prueban que el multimillonario fundador de Microsoft acudía al domicilio de Epstein en la Gran Manzana. También hay una foto en la que sale con una joven, pero la localización continúa siendo una incógnita. Las mayores alusiones a Gates se encuentran en un correo electrónico que Epstein dejó como borrador en 2013, es decir, que nunca le llegó a enviar.

"Entonces me rogaste, con lágrimas en los ojos, que por favor borrara los correos electrónicos sobre tu ETS, tu solicitud de antibióticos que podrías administrarle subrepticiamente a Melinda y la descripción de tu pene", se recoge en dicha misiva digital, a la que después añade otra cuestión, indicando que Gates "enfrentaba las consecuencias de sus relaciones sexuales con chicas rusas".

Gates se defendió de algunas cuestiones, pero su postura fue de pedir disculpas por la relación que tuvo con Epstein, en cuanto a las visitas en Nueva York. En declaraciones a la cadena australiana Nine News, el dueño de Microsoft esgrimió que "al parecer, Jeffrey se envió un correo electrónico a sí mismo", pero que "ese correo es falso" y "no sé qué estaba pensando [Epstein]". No se quedó ahí y Gates subrayó que "nunca fui a esa isla, nunca conocí a esas mujeres", si bien "lamento cada minuto que pasé con él y me disculpo por haber hecho esto".

Reid Hoffman: "Solo conocía a Jeffrey Epstein a través de una relación de recaudación de fondos"

El tercero de los multimillonarios del sector tecnológico que ha aparecido en la desclasificación de los documentos es el antes mencionado Reid Hoffman, que también ha optado por una posición de pedir disculpas, pero negando algunas de las cuestiones. El creador de Linked In aseguró que "solo conocía a Jeffrey Epstein a través de una relación de recaudación de fondos con el MIT [Instituto Tecnológico de Massachusetts]" y que "nunca fui al rancho [de Epstein en Nuevo México]".

La última de las afirmaciones de Hoffman es una respuesta ante el hecho de que en el calendario del pedófilo aparecía concertada una visita de este a dichas instalaciones. Con todo, el magnate que también estuvo involucrado en Open AI sí mostró su arrepentimiento de la relación en sí con el pedófilo, incluso habiendo sido ya procesado: "Haber interactuado con Epstein después de su condena es algo que lamento profundamente".

Y en medio de todo esto, se coló una importante disputa en redes sociales entre Musk y Hoffman. "La gran diferencia entre tú y yo, Reid, es que tú fuiste allí y yo no. De hecho, fuiste varias veces", le soltó Musk a Hoffman. Y éste no se calló: "Déjanos en paz: si te importaran las víctimas como afirmas, dejarías de hacer acusaciones falsas para exonerarte y usarías tu influencia de 220 millones de dólares con el presidente Trump para obtener justicia para las víctimas. Les mentiste a todos sobre esto durante más de una década, ¿y ahora tu excusa (que es repugnante, por cierto) es que podrías salir con chicas jóvenes sin Epstein?".